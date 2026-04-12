Xe hybrid đang trở thành một lựa chọn đáng chú ý trên thị trường ô tô Việt Nam, khi người dùng ngày càng quan tâm đến khả năng vận hành êm ái, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp và sự phù hợp với điều kiện giao thông đô thị.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động và xu hướng “xanh hóa” phương tiện ngày một rõ rệt, dòng xe này đang hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để tăng trưởng. Không chỉ hưởng lợi về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, các mẫu xe hybrid còn được hỗ trợ nhất định về thuế, phí, qua đó giúp chi phí sở hữu trở nên dễ tiếp cận hơn.

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, dòng xe hybrid tiếp tục tăng trưởng mạnh tại thị trường Việt Nam trong quý I/2026 với tổng doanh số đạt 5.125 chiếc, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025 (với 2.562 chiếc) và chiếm khoảng xấp xỉ 7% tổng lượng ô tô du lịch bán ra.

Dưới đây là thống kê chi tiết 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất quý năm 2026:

1. Toyota Corolla Cross HEV: 1.179 chiếc

Toyota Corolla Cross HEV chính là "kẻ khai phá" dòng xe hybrid phổ thông, đồng thời là mẫu hybrid bán rất chạy trong nhiều năm gần đây tại Việt Nam. Trong 3 tháng đầu năm, đã có 1.179 chiếc Corolla Cross bản HEV được bán ra thị trường, đóng góp 81% doanh số chung của mẫu xe Toyota Corolla Cross.

Toyota Corolla Cross được coi là mẫu xe bình dân đầu tiên tại thị trường Việt Nam có sử dụng động cơ hybrid (phiên bản 1.8HV) khi được đưa về nước từ tháng 8/2020. Ảnh: TMV

Đầu tháng 5/2024, Toyota Corolla Cross được làm mới với hai phiên bản V và HEV (bỏ phiên bản G) với giá niêm yết lần lượt là 820 và 905 triệu đồng. Đầu năm 2026 vừa qua, Toyota đã điều chỉnh giá bán của phiên bản HEV xuống 865 triệu đồng, giảm 40 triệu so với trước.

Phiên bản hybrid Corolla Cross HEV sử dụng động cơ 1.8L kết hợp với 1 mô tơ điện, cho tổng cộng suất 105 mã lực, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT.

2. Toyota Innova Cross HEV: 1.119 chiếc

Mẫu xe MPV cỡ trung của Toyota bán ra được 2.519 chiếc trong 3 tháng đầu năm 2026, trong đó có 1.119 chiếc thuộc phiên bản hybrid Innova Cross HEV, chiếm 44,4%. Toyota Innova Cross HEV chính là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong năm 2025 khi có doanh số đạt 3.021 chiếc.

Toyota Innova Cross HEV là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong năm 2025. Ảnh: TMV

Toyota Innova Cross ra mắt thị trường Việt vào tháng 10/2023 với 3 phiên bản G, 2.0 V và 2.0 HEV (hybrid), giá bán lần lượt 730 triệu, 825 triệu và 1,005 tỷ đồng, tất cả đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Đầu năm 2026, phiên bản hybrid 2.0 HEV được điều chỉnh giảm 45 triệu, xuống còn 960 triệu đồng.

Innova Cross 2.0 HEV được trang bị hệ thống hybrid với động cơ xăng 2.0 công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 188 Nm, kết hợp mô tơ điện công suất 111 mã lực, mô-men xoắn 206Nm.

3. Suzuki XL7 Hybrid: 779 chiếc

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu xe du lịch bán chạy nhất của hãng xe Nhật Bản khi một mình mẫu xe này chiếm tới 65% tổng lượng xe du lịch của Suzuki tại Việt Nam. Trong quý I/2026, đã có 779 chiếc XL7 Hybrid được bán ra thị trường, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu xe du lịch bán chạy nhất của hãng xe Nhật Bản. Ảnh: Hoàng Hiệp

Từ cuối tháng 8/2024, XL7 nâng cấp mới chỉ có phiên bản hybrid, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Suzuki XL7 Hybrid là phiên bản nâng cấp của XL7 trước đây với điểm nhấn lớn nhất là khối động cơ được hỗ trợ thêm bởi máy phát điện khởi động tích hợp (ISG) cùng gói pin lithium-ion dung lượng nhỏ. Động cơ này sản sinh công suất 103 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Giá niêm yết của XL7 Hybrid là 599,9 triệu đồng.

4. Honda CR-V RS e:HEV: 665 chiếc

Honda Việt Nam bán ra được 1.773 chiếc CR-V trong 3 tháng đầu năm 2026, trong đó có 665 chiếc hybrid, đóng góp 37,5% doanh số của mẫu xe gầm cao cỡ C này tại Việt Nam.

Honda CR-V bản hybrid được đưa về lắp ráp tại Việt Nam từ đầu năm 2026. Ảnh: HVN

Honda CR-V thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam từ cuối tháng 10/2023 và đây cũng là lần đầu tiên phiên bản hybrid RS e:HEV được "chào sân". Từ đầu năm 2026, Honda Việt Nam đã chuyển sang lắp ráp xe CR-V hybrid tại nhà máy ở Phú Thọ với 2 phiên bản e:HEV RS (cao cấp) và e:HEV L (tiêu chuẩn) với giá bán 1,17 và 1,25 tỷ đồng.

Ngoài động cơ 1.5L tăng áp giống các phiên bản thuần xăng, ở bản hybrid RS e:HEV của mẫu xe gầm cao cỡ C này có sự hỗ trợ của 2 động cơ điện, sản sinh công suất tối đa 204 mã lực kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT.

5. Toyota Yaris Cross HEV: 561 chiếc

Toyota Yaris Cross là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 3 vừa qua với lượng bán ra hơn 2.300 chiếc. Trong cả quý I/2026, mẫu xe này bán được tổng cộng 4.166 chiếc ra thị trường, trong đó có 561 chiếc phiên bản hybrid HEV, chiếm 13,5%.

Yaris Cross HEV là mẫu xe thứ 3 của Toyota góp mặt trong danh sách này. Ảnh: TMV

Toyota Yaris Cross là mẫu SUV cỡ B được đưa về Việt Nam từ tháng 9/2023 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe có 2 phiên bản là V (thuần xăng) giá 650 triệu và HEV (hybrid) giá 765 triệu. Giống như các mẫu xe hybrid khác của Toyota, Yaris Cross HEV vừa được hãng xe Nhật Bản giảm giá niêm yết với số tiền 37 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 728 triệu đồng.

Bản HEV của Yaris Cross sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với động cơ điện, cho tổng công suất tổng công suất khoảng 111 mã lực, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT.

(*) Danh sách trên được xếp hạng theo doanh số báo cáo của VAMA. Những mẫu xe nằm ngoài VAMA hoặc không công bố doanh số cụ thể sẽ không có tên trong bảng xếp hạng này.

