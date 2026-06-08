Lạng Sơn:

Ngày 8/6, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vụ cháy xảy ra khoảng 11h30 cùng ngày tại khu vực Đồng Bành.

Theo đó, xe khách giường nằm của doanh nghiệp vận tải Đ.G (chạy tuyến Lạng Sơn – Ninh Bình) khi đang lưu thông qua khu vực trên thì bất ngờ bốc khói ở khoang máy và khoang hành lý.

Phát hiện có cháy, tài xế lập tức cho xe dừng khẩn cấp, hướng dẫn hành khách rời xe đảm bảo an toàn. Sau đó, người dân đã báo cho cơ quan chức năng.

Người dân tập trung chữa cháy cho xe khách giường nằm. Ảnh chụp màn hình

Trước tình thế cấp bách, người dân xung quanh đã hô hào nhau hỗ trợ chữa cháy. Nhiều người dùng xà beng phá cửa khoang máy và khoang hành lý, đồng thời huy động bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa.

Một số người khác xách nước tạt vào khu vực phát khói nhằm ngăn lửa bùng phát.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC&CNCH có mặt tại hiện trường đã khống chế hoàn toàn đám cháy.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

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