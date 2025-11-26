Phòng CSGT Công an Hà Nội phát đi thông tin cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h15 ngày 26/11, tại Km9+750 đường Võ Nguyên Giáp (khu vực cầu vượt Quốc lộ 2, đoạn qua xã Sóc Sơn).

Thời điểm trên, tài xế P.Đ.L. (SN 1980, quê Thái Nguyên) điều khiển xe khách 16 chỗ biển kiểm soát 20B-019.XX, chở theo bà N.T.T.O. (SN 1963) lưu thông hướng đi sân bay Nội Bài.

Khi đến địa điểm trên, xe khách bất ngờ va chạm với xe tải biển số 20H-018.XX do anh Đ.M.C. (SN 2000, quê Thái Nguyên) điều khiển, đang dừng đỗ sát dải hộ lan. Sau đó, chiếc xe 16 chỗ tiếp tục lao tới và va chạm với ô tô con biển số 30M-895.XX do chị H.T.K.H. (SN 1991, Hà Nội) điều khiển cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Cú va chạm mạnh khiến phần hông bên phải của xe khách bị xé toạc. Hậu quả, bà N.T.T.O. bị thương ở vùng mũi, phần mềm và mắc kẹt trong khoang xe.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp cùng người dân giải cứu bà O. và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Đội CSGT đường bộ số 15 đang phối hợp với Công an xã Sóc Sơn điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.