Ngày 26/11, Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin chính thức về phản ánh gửi tới Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT. Trước đó, một người dân phản ánh việc đã nộp phạt xong nhưng trên hệ thống vẫn báo "chưa nộp".

Đáng chú ý, người này còn cho rằng: "Phía công an nói phải mất 2 triệu đồng để nhờ gỡ thông tin phạt trên hệ thống".

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6, Cục CSGT) đã vào cuộc xác minh. Kết quả cho thấy, người vi phạm đã chấp hành đóng phạt tại Kho bạc Nhà nước. Tuy nhiên, hệ thống dữ liệu chưa kịp hiển thị trạng thái "đã nộp phạt".

Lực lượng chức năng sau đó đã điều chỉnh, cập nhật lại dữ liệu cho người dân.

CSGT làm nhiệm vụ tại trung tâm điều khiển giao thông. Ảnh: Đình Hiếu

Về nội dung tố cáo tiêu cực, đại diện Cục CSGT khẳng định không có việc cán bộ gợi ý nhận tiền để xóa lỗi. Qua quá trình làm việc, người phản ánh đã thừa nhận bản thân tự bịa ra chuyện "công an đòi 2 triệu đồng". Người này giải thích do thấy hệ thống chưa cập nhật nên bức xúc và tung tin sai sự thật.

Cục CSGT nhấn mạnh, hành vi cố ý báo tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.