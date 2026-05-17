Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thắc mắc liên quan đến việc xử lý vi phạm khi gặp đèn tín hiệu giao thông bị lỗi. Theo đó, nhiều người điều khiển phương tiện băn khoăn liệu có bị xử phạt lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông trong các trường hợp đèn nháy đỏ liên tục hoặc đang hiển thị tín hiệu xanh, bộ đếm thời gian chưa hết nhưng bất ngờ chuyển sang đỏ hay không.

Liên quan đến thắc mắc này, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết với trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, hỏng sẽ không bị xử phạt, kể cả các trường hợp bị ghi nhận vi phạm trực tiếp hoặc qua hệ thống camera giám sát.

"Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có thể phản ánh với lực lượng CSGT đang thực hiện nhiệm vụ trên đường đối với trường hợp cán bộ CSGT trực tiếp phát hiện vi phạm", đại diện Cục CSGT hướng dẫn.

Đèn đếm giây vẫn xanh nhưng đèn tín hiệu giao thông đã chuyển đỏ. Ảnh chụp màn hình

Cũng theo đại diện Cục CSGT, với trường hợp bị phạt nguội, khi người dân đến làm việc với cán bộ CSGT xử lý vi phạm thì có quyền được xem toàn bộ hình ảnh, clip để xác định có vi phạm hay không.

"Người điều khiển phương tiện có thể cung cấp hình ảnh, clip từ camera hành trình hoặc camera giám sát của người dân ven đường… để chứng minh có hay không trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, hỏng", đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đại diện Cục CSGT hướng dẫn người dân, trường hợp nhận thấy đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, hỏng có thể thông báo tới Cục CSGT hoặc Phòng CSGT các địa phương qua số điện thoại công khai hoặc các kênh thông tin khác.