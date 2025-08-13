Phân khúc xe 7 chỗ phổ thông, đặc biệt là nhóm MPV cỡ nhỏ vốn được người Việt ưa chuộng nhờ giá rẻ, không gian rộng rãi với ba hàng ghế tiện dụng, đáp ứng cả nhu cầu kinh doanh dịch vụ và sử dụng gia đình. Ghi nhận của PV VietNamNet cho thấy, trong tháng 8/2025, nhiều mẫu xe được các hãng và đại lý hỗ trợ từ 50-100% phí trước bạ, tương đương mức giảm giá lăn bánh từ 25-75 triệu đồng. Một vài mẫu xe được đại lý giảm thêm trên giá bán thực tế cho khách.

Mitsubishi Xpander có số VIN 2024 được giảm cao nhất tới 75 triệu đồng. Ảnh: MMV

Tâm điểm trong nhóm MPV 7 chỗ vẫn là Mitsubishi Xpander - mẫu xe bán chạy nhất trên thị trường xe ô tô chạy xăng, dầu từ đầu năm đến nay. Trong tháng 8 này, Xpander tiếp tục được đại lý hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương giảm 30-35 triệu đồng.

Riêng xe Xpander sản xuất năm 2024 (VIN 2024), ngoài giảm 50% lệ phí trước bạ, còn được giảm giá từ 45,5-75 triệu đồng. Cụ thể, bản 1.5MT số sàn VIN 2024 được giảm 45,5 triệu đồng, đưa giá bán từ 560 triệu xuống còn khoảng 514,5 triệu đồng.

Hai bản số tự động AT và AT Premium giảm lần lượt 45 và 73 triệu, đưa giá xuống còn 553 và 585 triệu đồng. Xpander Cross – bản cao cấp nhất mang phong cách lai SUV giảm "kịch khung" tới 75 triệu đồng, đưa giá bán chỉ còn 623 triệu đồng.

Không đứng ngoài cuộc, hãng xe Nhật Bản Toyota áp dụng ưu đãi mạnh cho Veloz Cross và Avanza Premio. Trong tháng 8, cả hai được hỗ trợ 100% phí trước bạ, tương đương mức giảm 56-60 triệu đồng cho Avanza Premio và 64-66 triệu đồng cho Veloz Cross.

Veloz Cross và Avanza Premio đang được Toyota Việt Nam giảm tới 100% lệ phí trước bạ trong tháng 8. Ảnh: TMV

Giá bán thực tế cho Avanza hiện chỉ còn 502-538 triệu đồng và 574-594 triệu đồng cho Veloz Cross. Khuyến mại sâu kỷ lục đến gần 100 triệu giúp các mẫu xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ của Toyota tăng sức cạnh tranh đáng kể so với đối thủ Mitsubishi Xpander.

Một mẫu xe 7 chỗ ngồi khác cũng được đại lý hỗ trợ giảm tới 100% lệ phí trước bạ trong tháng 8/2025 là Suzuki XL7 Hybrid. Nhờ đó, mẫu xe sử dụng động cơ hybrid hiếm hoi trong phân khúc MPV giảm khoảng 60 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn khoảng 540 triệu.

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu xe hybrid hiếm hoi góp mặt trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ. Ảnh: Hoàng Hiệp

Không chịu kém cạnh các "đồng hương", Honda BR-V cũng đang được đại lý hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ trong tháng 8. Với giá bán niêm yết là 629-705 triệu đồng, khách hàng Việt khi mua BR-V trong tháng 8 này sẽ tiết kiệm được số tiền tương đương 31,5-35 triệu đồng.

Ở nhóm xe Hàn Quốc, Hyundai Stargazer (giá niêm yết 489-599 triệu đồng) được hỗ trợ 50% phí trước bạ, tương đương giảm 24,5-30 triệu đồng. Một số đại lý còn giảm thêm 10-15 triệu nhằm đẩy nhanh hàng tồn, đưa mức giá của mẫu MPV giá rẻ này rẻ thêm đến 40 triệu đồng.

Các đại lý của THACO Auto trong tháng 8 cũng giảm giá trực tiếp cho nhiều mẫu xe 7 chỗ. Trong đó KIA Carens (giá 589-779 triệu đồng) được giảm từ 30-35 triệu đồng tuỳ phiên bản nhằm tăng sức cạnh tranh.

Có thể thấy, phân khúc MPV 7 chỗ giá rẻ tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt chưa từng có. Trên thị trường hiện quy tụ nhiều mẫu xe đến từ các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và cả Việt Nam, trải rộng từ các lựa chọn động cơ xăng truyền thống, hybrid tiết kiệm nhiên liệu cho tới xe điện hoàn toàn.

Với nguồn cung phong phú và sự cạnh tranh mạnh mẽ, các chuyên gia về thị trường ô tô nhận định, tháng 8 này chính là thời điểm “vàng” để người tiêu dùng xuống tiền, đặc biệt với nhóm khách tìm kiếm phương tiện phục vụ gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ. Đồng thời, các chuyên gia cho rằng cuộc đua giảm giá trong nhóm xe MPV 7 chỗ sẽ còn kéo dài qua tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch) và có thể duy trì đến cuối năm.

