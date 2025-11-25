Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h ngày 25/11. Thời điểm trên, nam tài xế điều khiển ô tô biển kiểm soát 30G-123.XX di chuyển trên đường Hoàng Diệu (hướng đi Phan Đình Phùng).

Thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, tài xế đã ngủ gật, mất lái và tự lao vào dải phân cách giữa đường.

Xe sang Volvo S90 bị lật ngửa trên đường Hoàng Diệu. Ảnh: Thanh Hà

Tại hiện trường, chiếc ô tô nằm lật ngửa giữa đường, túi khí đã bung và lốp trước bên trái hư hỏng nặng. Cú va chạm mạnh cũng khiến một phần bê tông của dải phân cách bị húc tung.

Rất may, nam tài xế đã tự thoát được ra ngoài và không bị thương tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 đã cử cán bộ tới hiện trường để phân luồng giao thông và giải quyết sự cố. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.