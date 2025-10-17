Thị trường ô tô Việt Nam đang bước sang Quý 4 - thời gian cao điểm nhất của năm với sức mua tăng đáng kể. Theo báo cáo của VAMA, tổng doanh số bán hàng của các thành viên trong tháng 9/2025 đạt 30.688 xe, tăng tới 18% so với tháng trước đó.

Tháng 10 cũng đang chứng kiến đợt điều chỉnh giá sâu chưa từng có của nhiều mẫu ô tô, từ phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ đến cỡ lớn, xe MPV đến các dòng sedan hạng trung và hạng sang. Đáng chú ý, phân khúc sedan cỡ B vốn thu hút khách hàng bởi giá rẻ, mẫu mã đa dạng cũng không nằm ngoài cuộc đua này.

Toyota Vios tiếp tục được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: TMV

Theo khảo sát của PV VietNamNet, trong tháng 10, hãng Toyota và các đại lý tiếp tục áp dụng mức giảm 50-100% lệ phí trước bạ cho nhiều mẫu xe của mình, trong đó cái tên bán chạy hàng đầu của hãng là Toyota Vios được giảm tới 100% lệ phí trước bạ.

Với giá niêm yết 458-488-545 triệu đồng cho 3 phiên bản 1.5E MT, 1.5E CVT và 1.5G, mức giảm trên tương đương giá trị 46-50-54 triệu đồng, chưa kể một số khuyến mại riêng của từng đại lý. Nhờ đó, khách hàng Việt có thể sở hữu các phiên bản của Vios với mức giá 412-438-491 triệu đồng.

Cũng được giảm 100% lệ phí trước bạ trong tháng 10 như Toyota Vios là mẫu xe đồng hương Honda City. Đây là chính sách này đã được hãng xe Nhật Bản duy trì từ tháng 7 tới nay cho mẫu sedan cỡ B này.

Với giá niêm yết của Honda City cho 3 phiên bản G, L và RS là 499, 539 và 569 triệu, mức giảm giá trên tương đương số tiền quy đổi từ 50-57 triệu đồng, đưa giá bán thực tế bản tiêu chuẩn của City chỉ còn 449 triệu đồng, bản giữa City L xuống còn 485 triệu, còn phiên bản cao cấp nhất City RS có giá khoảng 510 triệu đồng.

Honda City tiếp tục được hãng và các đại lý giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: Hoàng Hiệp

Cái tên còn lại trong "bộ 3" mẫu sedan cỡ B bán chạy nhất thị trường là Hyundai Accent đang được Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (HTV) cùng các đại lý giảm thẳng 50 triệu tiền mặt đối với tất cả các phiên bản.

Với giá niêm yết từ 439-569 triệu đồng, khách hàng mua Accent trong tháng 10 chỉ với giá khoảng 389-519 triệu đồng. Như vậy, Hyundai Accent phiên bản base 1.5 MT có giá bán dưới 400 triệu, rẻ hơn một chút so với đối thủ Toyota Vios 1.5E MT.

Tháng 10/2025, Nissan Almera có nhiều ưu đãi giảm giá tiền mặt 10-50 tại các đại lý. Nhiều nhất là phiên bản Almera V được giảm giá 50 triệu, từ giá niêm yết là 529 triệu xuống còn 479 triệu đồng. Các bản EL và VL được giảm khoảng 10-20 triệu đồng.

Tân binh của phân khúc sedan cỡ B - Skoda Slavia vừa nhập thị trường Việt Nam vào giữa tháng 9 vừa qua cũng được giảm 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản của Slavia đến hết tháng 10. Với giá niêm yết 468-568 triệu đồng, giá bán thực tế của mẫu xe này do TC Motor lắp ráp trong nước giảm chỉ dao động từ 421-511 triệu đồng, chưa kể một số ưu đãi khác từ nhà sản xuất.

KIA Soluto đang có đợt giảm giá kỷ lục, đưa mức giá chỉ hơn 300 triệu đồng. Ảnh: THACO

Trong phân khúc sedan cỡ B, KIA Soluto đang là mẫu xe có giá niêm yết thấp nhất. Mới đây, KIA cũng không đứng ngoài cuộc đua giảm giá khi áp dụng chương trình ưu đãi 13-47 triệu đồng cho mẫu xe này, áp dụng từ đầu tháng 10.

Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn Soluto MT được giảm nhiều nhất, từ 386 triệu đồng xuống còn 339 triệu đồng sau ưu đãi, tức giảm tới 47 triệu đồng. Phiên bản MT Deluxe có giá niêm yết 397 triệu đồng, hiện giảm còn 369 triệu đồng. Trong khi, bản AT Deluxe từ 422 triệu đồng nay chỉ còn 405 triệu đồng.

Dù giá rẻ hơn cả một số mẫu xe cỡ A, song KIA Soluto vẫn là mẫu xe ế ẩm nhất phân khúc sedan cỡ B. Theo số liệu bán hàng do VAMA cung cấp, trong tháng 9 vừa qua, chỉ có 18 chiếc Soluto được giao đến tay khách hàng. Tính đến hết tháng 9/2025, tổng doanh số lũy kế của Soluto mới đạt 215 xe, kém rất xa so với các đối thủ như Toyota Vios (8.496 chiếc), Honda City (6.377 chiếc) hay Hyundai Accent (5.035 chiếc).

Theo các chuyên gia, cuộc đua giảm giá sâu ở phân khúc sedan cỡ B là bước đi tất yếu khi thị trường bước vào giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm.

Các hãng xe muốn tận dụng thời điểm này để kích cầu, giải phóng hàng tồn và giành lại thị phần trước nhóm SUV/crossover cỡ nhỏ – vốn chỉ đắt hơn chút ít nhưng ngày càng chiếm ưu thế nhờ thiết kế trẻ trung, không gian linh hoạt và tính đa dụng cao.

Cùng lúc, nhóm khách hàng chủ lực của sedan giá rẻ như tài xế công nghệ và hộ kinh doanh vận tải cũng đang chuyển dần sang xe điện nhờ chi phí vận hành thấp, khiến sức hút của sedan truyền thống suy giảm.

Để giữ chân khách hàng và duy trì doanh số, các hãng buộc phải tung ưu đãi mạnh tay, đặc biệt với các phiên bản số sàn. Giới chuyên gia dự đoán, làn sóng giảm giá này sẽ còn tiếp tục ít nhất đến Tết Nguyên đán năm 2026.

Bạn có góc nhìn nào về những mẫu xe trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải.