Ngày 1/11, Omoda & Jeacoo Việt Nam vừa chính thức công bố giá bán cho phiên bản mới Jeacoo J7 AWD Individual là 849 triệu đồng.

Đây là biến thể thứ ba của mẫu SUV cỡ C nhập từ Trung Quốc và được định vị nằm giữa bản tiêu chuẩn Flagship (799 triệu đồng) và bản hybrid sạc ngoài J7 PHEV (969 triệu đồng) đã được ra mắt thị trường Việt Nam vào đầu năm 2025.

Jeacoo J7 AWD Individual nằm giữa hai phiên bản tiêu chuẩn Flagship (799 triệu đồng) và bản hybrid sạc ngoài J7 PHEV (969 triệu đồng). Ảnh: OJV

Jeacoo J7 AWD vẫn sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L (công suất 183 mã lực, mô-men xoắn 275 Nm kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp) giống như bản Flagship nhưng được bổ sung hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD).

Một số thông số đáng chú ý giúp tăng khả năng off-road của Jeacoo J7 AWD Individual là khoảng sáng gầm 186mm, góc tới 21°, góc thoát 29° và khả năng lội nước 600mm. Phiên bản này cũng được trang bị một số công nghệ hỗ trợ người lái như camera 540° giả lập gầm, HUD, hệ thống giám sát tài xế DMS và gói ADAS với 20 tính năng an toàn cùng 7 túi khí.

Màn hình trên Jeacoo J7 là AWD Individual lớn hơn so với bản Flagship. Ảnh: OJV

Khoang nội thất trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, âm thanh Sony 8 loa, ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí, sạc không dây, cốp điện rảnh tay, hộc làm mát, đèn viền nội thất và điều hòa tự động lọc bụi mịn. Màn hình giải trí 14,8 inch lớn hơn loại 13,2 inch trên bản Flagship.

Jeacoo J7 AWD Individual là mẫu xe phiên bản 2 cầu tiếp theo trong phân khúc SUV/crossover cỡ C. Với các đối thủ Nhật - Hàn, các phiên bản AWD thường là bản cao cấp với giá bán cao nhất của một mẫu xe.

Có thể kể tới KIA Sportage 1.6 Turbo (994 triệu đồng), Hyundai Tucson 1.6 Turbo (979 triệu đồng), Subaru Forester (969 triệu - 1,199 tỷ đồng) hay Honda CR-VL AWD (1,25 tỷ đồng). Còn đối thủ chính của Jeacoo J7 AWD là Subaru Forester (giá niêm yết 969 triệu - 1,199 tỷ đồng) cũng sắp ra phiên bản mới vào giữa tháng 11 tới.

Jeacoo J7 AWD Individual có giá 849 triệu đồng và được giảm 50 triệu cho khách hàng mua xe đầu tiên. Ảnh: OJV

Jeacoo J7 được đánh giá là mẫu xe có thiết kế cứng cáp, hiện đại và nhiều tính năng an toàn. Tuy nhiên, nhiều người dùng đã chỉ ra một vài điểm cần hoàn thiện, như vật liệu nội thất chưa thật cao cấp hoặc cảm giác vận hành chưa “mượt” như một số đối thủ tên tuổi trong phân khúc.

Ngoài ra, các thương hiệu xe Trung Quốc vẫn nhận được sự e dè nhất định của khách hàng Việt Nam. Bởi vậy, Jeacoo J7 sẽ cần thêm thời gian để chứng minh độ bền, khả năng vận hành ổn định cũng như dịch vụ hậu mãi, trước khi có thể chiếm được niềm tin của số đông khách hàng.

