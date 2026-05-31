Ngày 31/5, xác nhận với PV VietNamNet, ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ (tỉnh Lạng Sơn) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe tải giữa trưa nắng nóng.

Phần đuôi xe tải bốc cháy ngùn ngụt. Ảnh: Đ.X

Theo đó, vụ cháy xe tải xảy ra vào khoảng 12h30 cùng ngày tại bãi đỗ xe gần khu Cổng Trắng. Thời điểm này, chiếc xe tải đang đỗ để tài xế (chưa rõ danh tính) nghỉ trưa thì bất ngờ lửa bốc cháy từ thùng hàng.

Lực lượng chức năng tiến hành dập lửa. Ảnh: Đ.X

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để dập lửa. Đến 13h30, ngọn lửa đã được khống chế, không để cháy lan ra những khu vực khác.

Theo ông Vĩnh, nguyên nhân có thể do xe để dưới trời nắng nóng trong thời gian dài khiến hàng hóa bị cháy. Hiện lực lượng công an đang điều tra nguyên nhân cụ thể vụ cháy và làm rõ loại hàng hóa để trong thùng xe.

