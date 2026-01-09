XEM CLIP:

Ngày 9/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã chuyển hồ sơ vụ việc tài xế xe khách rượt đuổi xe tải với tốc độ cao trên đường, khiến nhiều hành khách hoảng loạn kêu cứu, sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tối cùng ngày, Cục CSGT cho biết, từ nguồn tin phản ánh của người dân gửi đến Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình – Cục trưởng Cục CSGT – về việc một tài xế xe khách điều khiển phương tiện rượt đuổi xe tải với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường, gây nguy hiểm cho hành khách và người tham gia giao thông, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục CSGT) đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Lực lượng CSGT làm việc với tài xế Nguyễn Đức T. Ảnh: CACC

Qua xác minh, tài xế điều khiển xe khách Hùng Hiếu loại 29 chỗ, BKS 63B-013.XX, hoạt động trên tuyến TPHCM – Chợ Gạo – Mỹ Tho là Nguyễn Đức T. (44 tuổi, trú xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp).

Sự việc được xác định xảy ra trên đoạn đường dẫn từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa hướng về ngã tư Đồng Tâm (tỉnh Đồng Tháp).

Theo đó, trong quá trình di chuyển từ cao tốc TPHCM – Trung Lương ra trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa (cũ), xe khách do tài xế T. điều khiển đã xảy ra va chạm nhẹ với một xe tải. Tuy nhiên, thay vì dừng phương tiện để giải quyết theo quy định, tài xế T. tăng tốc, bám đuổi xe tải trên quãng đường dài, liên tục chuyển làn, không giữ khoảng cách an toàn, thậm chí quay đầu nhiều vòng tại nút giao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế T. thừa nhận do nóng vội, lo sợ bị công ty xử phạt nên đã điều khiển xe chạy quá tốc độ, không đúng phần đường để đuổi theo xe tải.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có 25 hành khách, làm gia tăng mức độ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người ngồi trên xe và các phương tiện tham gia giao thông khác.

Cơ quan chức năng nhận định, hành vi của tài xế Nguyễn Đức T. không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông mà còn gây bức xúc dư luận, tạo tâm lý hoang mang cho hành khách. Đây không đơn thuần là vi phạm hành chính mà có dấu hiệu của hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Căn cứ tính chất, mức độ vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục làm rõ, xử lý đúng người, đúng hành vi, theo quy định của pháp luật.