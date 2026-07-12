Chị H.N (40 tuổi, trú tại Bến Cầu, Tây Ninh) nhanh chóng được người nhà đưa đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định người bệnh bị đa chấn thương do kính cắt. Nghiêm trọng nhất là vết thương vùng cổ dài khoảng 10cm kéo dài từ trái sang phải, làm đứt toàn bộ cơ bám da cổ, cơ ức móng và cơ ức giáp, bộc lộ hoàn toàn khí quản. Người bệnh còn bị khàn tiếng, tràn khí dưới da hai bên cổ cùng nhiều vết thương phức tạp ở vùng đầu và mặt.

Ê-kíp cấp cứu lập tức hồi sức, truyền máu, kích hoạt hội chẩn liên chuyên khoa để đưa người bệnh vào phòng mổ.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Trong ca phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận vết thương đã cắt ngang tuyến giáp gây chảy máu nhiều, làm rách khí quản, tổn thương mạch máu nông và đứt toàn bộ nhóm cơ vùng cổ trước. Ê-kíp tiến hành kiểm soát chảy máu, khâu phục hồi khí quản, tái tạo tuyến giáp, phục hồi các nhóm cơ vùng cổ, mở khí quản để đảm bảo đường thở và tạo hình đóng lại toàn bộ vùng cổ.

Song song đó, các tổn thương vùng đầu và mặt cũng được xử trí. Vết thương nham nhở vùng cằm dài khoảng 5cm làm mất da, lộ xương hàm dưới được cắt lọc, tạo vạt da tại chỗ để che phủ. Hai vết thương vùng trán cũng được khâu phục hồi sau khi loại trừ tổn thương xương sọ.

Sau mổ, người bệnh được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực. Sau ba ngày, tình trạng hô hấp và huyết động của chị H.N ổn định.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tất Đông - Khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, cho biết vùng cổ tập trung nhiều cấu trúc giải phẫu quan trọng như động mạch cảnh, tĩnh mạch cảnh, khí quản, thực quản, tuyến giáp và các dây thần kinh lớn. Chỉ cần vết thương lệch thêm một khoảng rất nhỏ cũng có thể làm tổn thương mạch máu lớn, gây mất máu ồ ạt hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến đường thở, đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ Đông, trường hợp này được đưa đến bệnh viện sớm và xử trí khẩn cấp với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, giúp kiểm soát chảy máu, bảo tồn các cấu trúc quan trọng vùng cổ và đảm bảo đường thở kịp thời.

Bác sĩ Đông khuyến cáo, với mọi trường hợp chấn thương vùng cổ do tai nạn giao thông, vật sắc nhọn hoặc kính vỡ, người dân không nên chủ quan dù vết thương bên ngoài có vẻ nhỏ. Người dân tuyệt đối không tự ý rút dị vật hoặc băng ép quá chặt nếu chưa có hướng dẫn chuyên môn, mà cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu ngoại khoa.

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