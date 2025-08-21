Trước khi hợp luyện, các khối Quân đội, Công an sẽ di chuyển từ các điểm đóng quân ngoại thành vào nội thành để tập trung, chuẩn bị. Buổi hợp luyện dự kiến diễn ra từ 20h.

Buổi hợp luyện tối nay có hơn 16.000 quân nhân, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Sau 40 năm kể từ Quốc khánh 1985, khối xe pháo quân sự tham gia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình.

Bên cạnh các khối quân binh chủng truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, còn có nhiều lực lượng với quân phục mới ấn tượng như: Khối nữ sĩ quan quân y, khối sĩ quan phòng hóa, hay lực lượng tác chiến điện tử với trang bị súng bắn hạ UAV...