Trước khi hợp luyện, các khối Quân đội, Công an sẽ di chuyển từ các điểm đóng quân ngoại thành vào nội thành để tập trung, chuẩn bị. Buổi hợp luyện dự kiến diễn ra từ 20h.

Buổi hợp luyện tối nay có hơn 16.000 quân nhân, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Sau 40 năm kể từ Quốc khánh 1985, khối xe pháo quân sự tham gia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình.

Bên cạnh các khối quân binh chủng truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, còn có nhiều lực lượng với quân phục mới ấn tượng như: Khối nữ sĩ quan quân y, khối sĩ quan phòng hóa, hay lực lượng tác chiến điện tử với trang bị súng bắn hạ UAV...  

21/08/2025 | 21:45

Các khối diễu binh Quân đội, Công an đi qua các tuyến phố quanh Hồ Hoàn Kiếm

W-dieu binh 1.jpg
Ảnh: Nguyễn Huế
W-dieu binh 2.jpg
Ảnh: Nguyễn Huế
W-dieu binh 3.jpg
Ảnh: Nguyễn Huế
dieu binh 4.jpg
Chiến sĩ Lào giao lưu với người dân Việt Nam khi đi qua Hàng Khay. Ảnh: Nguyễn Huế
W-dieu binh 1.jpg
Người dân hò reo, vẫy chào các khối diễu binh. Ảnh: Nguyễn Huế
W-hung vuong.jpg
Các khối diễu binh qua đường Hùng Vương. Ảnh: Lê Trung
W-hung vuong 2.jpg
Ảnh: Lê Trung
W-hung vuong 5.jpg
Đoàn diễu binh diễu hành đi qua trục đường Liễu Giai, Văn Cao về điểm tập kết tại sân Quần Ngựa. Ảnh: Thạch Thảo
W-hung vuong 6.jpg
Ảnh: Thạch Thảo
W-hung vuong 7.jpg
Ảnh: Thạch Thảo
W-hung vuong 8.jpg
Ảnh: Thạch Thảo
W-Hùng Vương m.jpg
Gần điểm cuối, các chiến sĩ đều ướt đẫm mồ hôi nhưng khí thế vẫn hiên ngang bước đi. Ảnh: Thạch Thảo
W-hung vuong m3.jpg
Ảnh: Thạch Thảo
W-Hùng vương m1.jpg
Người dân vui mừng reo hò cổ vũ “cố lên!”, để các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trong buổi tối hôm nay. Ảnh: Thạch Thảo
W-nữ chiến sĩ.jpg
Khánh Linh - nữ chiến sĩ khối cảnh sát đặc nhiệm cho biết: “Tôi và toàn đội đều cảm thấy hạnh phúc, tự hào khi được bước đi giữa muôn vàn tiếng reo hò của người dân. Đi giữa thủ đô trong ngày hoà bình, lòng tôi rộn ràng”. Ảnh: Thạch Thảo
W-nữ chiến sĩ .jpg
Ảnh: Thạch Thảo
W-dieu binh1.jpg
Ảnh: Nguyễn Huy
W-dieubinh2.jpg
Ảnh: Nguyễn Huy
W-dieubinh4.jpg
Ảnh: Nguyễn Huy

21/08/2025 | 21:30

Các khối xe pháo quân sự kết thúc hợp luyện về điểm tập kết

W-diễu binh.jpg
Xe pháo quân sự kết thúc hợp luyện trở về điểm tập kết ở Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng. Ảnh: Thế Sơn
W-diễu binh.jpg
W-diễu binh.jpg
W-diễu binh.jpg
W-diễu binh.jpg
W-diễu binh.jpg
Dọc tuyến đường Điện Biên Phủ và Nguyễn Tri Phương, các xe cơ giới di chuyển về Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng. Ảnh: Thế Sơn
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Thế Sơn
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Thế Sơn
W-diễu binh.jpg
Người dân đổ ra đường ở phố Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo. Ảnh: Lê Trung

21/08/2025 | 21:00

Các khối diễu binh tỏa ra các tuyến phố theo 7 hướng

W-diễu binh.jpg
Các khối diễu binh từ đường Hùng Vương tỏa ra các hướng. Ảnh: Thế Bằng
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Thế Bằng
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Thế Bằng
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Thế Bằng
W-diễu binh.jpg
W-diễu binh.jpg
Xe chỉ huy và xe Quân kỳ qua phố Cửa Nam trong tiếng hò reo của nhân dân. Ảnh: Đức Anh
W-dieubinh21h.jpg
Ảnh: Đức Anh
W-diễu binh.jpg
Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc
W-diễu binh.jpg
Khối danh dự 3 quân chủng
W-diễu binh.jpg
Khối sĩ quan Hải quân
W-diễu binh.jpg
Khối chiến sĩ Đặc công
W-diễu binh.jpg
W-diễu binh.jpg
Người dân vui mừng chào đón các khối diễu binh
W-diễu binh.jpg
Khối Quân đội Liên bang Nga diễu binh trên phố Cửa Nam
W-diễu binh.jpg
Đoàn diễu binh qua đường Lê Duẩn (ga Hà Nội). Ảnh: Mạnh Hùng
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Mạnh Hùng
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Mạnh Hùng
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Mạnh Hùng
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Mạnh Hùng
21/08/2025 | 20:40

Các khối xe pháo tiến vào quảng trường

W-diễu binh.jpg
W-diễu binh.jpg
W-diễu binh.jpg
W-diễu binh.jpg
W-diễu binh.jpg
W-diễu binh.jpg
Các xe của lực lượng Công an tiến vào quảng trường
W-diễu binh.jpg
W-diễu binh.jpg
W-diễu binh.jpg
W-diễu binh.jpg
21/08/2025 | 20:30

Các khối của lực lượng Công an nhân dân diễu binh qua lễ đài

W-diễu binh.jpg
Xe chỉ huy lực lượng diễu binh các khối Công an nhân dân và Công an kỳ
W-diễu binh.jpg
Khối sĩ quan Cảnh sát nhân dân
W-diễu binh.jpg
Khối chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy
W-diễu binh.jpg
Khối nữ Cảnh sát giao thông
W-diễu binh.jpg
Khối cảnh sát cơ động kỵ binh
21/08/2025 | 20:15

Khối quân đội các nước Liên bang Nga, Lào, Campuchia tham gia hợp luyện qua lễ đài

W-diễu binh.jpg
Khối Quân đội Liên bang Nga
W-diễu binh.jpg
Khối Quân đội Lào
W-diễu binh.jpg
Khối Quân đội Campuchia
21/08/2025 | 20:00

Bắt đầu hợp luyện diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình

Phát biểu mở đầu tổng hợp luyện, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) cho biết, Tiểu ban diễu binh, diễu hành tối nay tổ chức tổng hợp luyện các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân, trong đó có sự tham gia của lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Lào, Campuchia.

Tham dự hợp luyện có Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Mở đầu là lễ rước đuốc truyền thống và thắp sáng đài lửa ở chính giữa quảng trường.

Tiếp đó là lễ chào cờ được tổ chức trọng thể cùng với 21 phát đại bác rền vang được truyền hình trực tiếp từ sân vận động Mỹ Đình.

Chương trình diễu binh, diễu hành bắt đầu do Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chỉ huy.

Diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối Quân đội trước, sau đó đến các khối quân đội nước ngoài, rồi đến khối Dân quân, du kích, các khối Công an.

Xe chỉ huy và xe Quân kỳ do Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đi đầu các khối diễu binh Quân đội.

W-diễu binh.jpg
Nghi thức chào cờ trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Phạm Hải
W-diễu binh.jpg
Nghi lễ rước đuốc. Ảnh: Phạm Hải
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Phạm Hải
W-diễu binh.jpg
Khối công an chuẩn bị vào lễ đài từ đường Thanh Niên. Ảnh: Quyết Thắng
W-diễu binh.jpg
W-diễu binh.jpg
W-diễu binh.jpg
W-diễu binh.jpg
21 phát đại bác rền vang được truyền hình trực tiếp từ sân vận động Mỹ Đình
W-diễu binh.jpg
Khối xe Nghi trượng và khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc
W-diễu binh.jpg
Xe chỉ huy và xe tổ Quân kỳ
W-diễu binh.jpg
Khối Danh dự 3 quân chủng: Lục quân - Không quân - Hải quân
W-diễu binh.jpg
Khối sĩ quan Phòng không - Không quân
W-diễu binh.jpg
Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam
W-diễu binh.jpg
Khối nữ du kích miền Nam

21/08/2025 | 19:45

Chuẩn bị hợp luyện diễu binh, diễu hành

W-dieubinh01.jpg
W-dieubinh02.jpg
W-dieubinh03.jpg
Chuẩn bị đến giờ hợp luyện, các lực lượng vào vị trí sẵn sàng tiến vào Quảng trường Ba Đình, trên sân các khối đứng đã chỉnh tể, nghiêm trang
W-dieubinh04.jpg
Đức Quang - sĩ quan Cảnh vệ tranh thủ gặp bạn gái
W-dieubinh05.jpg
W-diễu binh.jpg
"Biển" người trước Tràng Tiền Plaza, không khí sôi động và náo nhiệt. Ảnh: Nguyễn Huế
W-diễu binh.jpg
Mọi người cùng đồng thanh hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" ở ngã tư Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học. Ảnh: Lê Trung
21/08/2025 | 19:00

Dàn đại bác sẵn sàng khai hỏa

W-diễu binh.jpg
Khu vực bắn đại bác ở sân vận động Mỹ Đình, các chiến sĩ đã vào vị trí sẵn sàng. Rất đông người dân tập trung xung quanh theo dõi. Hôm nay cũng là lần đầu tiên khối pháo lễ hợp luyện cùng các khối diễu binh, diễu hành.
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Minh Nhật
W-dieubinh1.jpg
Bà Thanh Phương (Nam Định) cùng gia đình cả đêm qua không ngủ, hào hứng di chuyển tới Thủ đô từ sớm để hòa chung không khí 2/9. Bà cho biết cả gia đình sẽ tham gia tất cả các ngày duyệt và chờ đến lễ chính. Bà rất háo hức và tự hào khi được tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc hào hùng của đất nước. Ảnh: Nguyễn Huế
W-dieubinh2.jpg
Góc phố Đinh Tiên Hoàng rợp cờ đỏ sao vàng, dòng người vẫn liên tục đổ về. Ảnh: Nguyễn Huế
W-dieubinh3.jpg
Các chị Minh Huyền và Thu Trang có mặt trên phố từ 3h chiều, chị cho biết từng được xem diễu binh A50 và rất tự hào chờ tới 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

21/08/2025 | 18:30

Các khối diễu binh tập luyện trên Quảng trường Ba Đình

W-diễu binh.jpg
Ảnh: Phạm Hải
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Phạm Hải
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Phạm Hải

Đường Hùng Vương chạy qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dài khoảng 1,5 km, đầu đường là nút giao Quán Thánh - Thanh Niên, cuối tuyến là Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo. Hàng chục tuyến đường xung quanh khu vực này cấm xe, hạn chế xe ra vào để phục vụ hợp luyện. Các tuyến phố Hà Nội hơn 1 tháng nay được trang hoàng với sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng pano, biểu ngữ.

Công tác an ninh ở khu vực diễu binh được siết chặt. Các lực lượng làm nhiệm vụ vào khu vực diễn tập phải trình thẻ đã được cấp.

Bên trong Quảng trường Ba Đình, khu vực khán đài bằng thép với sức chứa 30.000 chỗ ngồi phục vụ đại lễ kỷ niệm đang được gấp rút hoàn thiện; trong đó các khối chỗ ngồi cùng khán đài đã được hoàn thiện cơ bản.

W-diễu binh.jpg
Dọc tuyến đường Liễu Giai, Văn Cao, người dân bắt đầu kéo về các ngã tư để chờ xem đoàn diễu binh đi qua. Hiện khu vực này phương tiện giao thông vẫn được di chuyển. Ảnh: Thạch Thảo
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Thạch Thảo
21/08/2025 | 18:00

Các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình cấm hoàn toàn

Các tuyến đường xung quanh khu vực Quảng trường Ba Đình đã cấm hoàn toàn, chỉ dành cho các phương tiện làm nhiệm vụ.

W-diễu binh.jpg
Khu vực đường Hùng Vương thời điểm 18h. Ảnh: Thế Bằng
W-diễu binh.jpg
Khu vực đường Hùng Vương. Ảnh: Thế Bằng
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Thế Bằng
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-diễu binh.jpg
Đoàn xe qua đường Hoàng Minh Thảo. Ảnh: Bảo Minh
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Bảo Minh
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Bảo Minh
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Bảo Minh
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Bảo Minh
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Bảo Minh
21/08/2025 | 17:30

Dàn khí tài, vũ khí của Quân đội, Công an di chuyển vào nội thành

W-diễu binh.jpg
Tên lửa, pháo phản lực, UAV được chở cơ động về khu vực hợp luyện. Ảnh: Phùng Huy Anh
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Phùng Huy Anh
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Phùng Huy Anh
W-diễu binh.jpg
Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm. Ảnh: Hoàng Hà
W-diễu binh.jpg
Khối chiến sĩ Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Ảnh: Hoàng Hà
W-diễu binh.jpg
Khối chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Hoàng Hà
diễu binh.jpg
Khối nữ quân nhạc chụp ảnh cùng người dân. Ảnh: Phạm Hải
diễu binh.jpg
Chiến sĩ Phạm Xuân Tài ( khối Bộ đội Biên phòng) chụp ảnh cùng người nhà trước giờ làm nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Hải
diễu binh.jpg
Hai chiến sĩ Thảo Nguyên (trái) và Kim Quyền được một cặp vợ chồng xin chụp ảnh con. Hai cô quê ở Bình Dương, cũng từng tham gia diễu binh đợt A50. Ảnh: Hoàng Hà
W-diễu binh.jpg
Các nữ Cảnh sát giao thông. Ảnh: Hoàng Hà
21/08/2025 | 17:00

Các xe tăng từ Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng cơ động ra đường Thanh Niên, Phan Đình Phùng

W-diễu binh.jpg

Khối xe tăng thiết giáp, xe bánh lốp cơ động từ Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng ra đường Nguyễn Tri Phương đến đường Phan Đình Phùng chuẩn bị cho tổng hợp luyện tại Ba Đình.

Ngoài ra, khối xe bánh lốp di chuyển từ đường đua F1 qua một loạt tuyến đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng, Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công, Âu Cơ, Nghi Tàm đang tiến về điểm tập kết ở đường Thanh Niên.

W-diễu binh.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-xe tăng.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-xe tăng.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-diễu binh.jpg
Rất đông người dân đứng 2 bên đường chờ đón đoàn diễu binh. Ảnh: Bảo Quý
W-diễu binh.jpg
Trong khu vực trung tâm, dòng người liên tục đổ về khu vực diễu binh, diễu hành từ ngõ Hàng Cháo.
W-diễu binh.jpg
Đoàn xe các khối di chuyển lúc 16h30 tại sân đường đua F1 Mỹ Đình. Ảnh: Phùng Huy Anh
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Phùng Huy Anh
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Phùng Huy Anh
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Phùng Huy Anh
21/08/2025 | 16:30

Khu vực Quảng trường Ba Đình mưa nhỏ, lực lượng chức năng bắt đầu cấm đường

Khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình bắt đầu có mưa nhỏ, nhiều người vội vàng che ô, mặc áo mưa, trong khi đó các khối diễu binh vẫn đang cơ động vào quảng trường.

W-diễu binh.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
21/08/2025 | 16:00

Nhân dân hân hoan chào đón các khối diễu binh

W-diễu binh.jpg
Khối Tác chiến điện tử mang theo đồ ăn và nước uống. Ảnh: Hoàng Hà
W-diễu binh.jpg
Khối chiến sĩ Phòng hóa luyện tập trước giờ hợp luyện. Ảnh: Hoàng Hà
W-diễu binh.jpg
Khối Tác chiến không gian mạng vui vẻ vẫy tay chào nhân dân. Ảnh: Hoàng Hà
W-diễu binh.jpg
Khi khối sĩ quan Biên phòng tiến vào khu vực quảng trường, người dân hân hoan chào đón. Ảnh: Hoàng Hà
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-diễu binh.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
21/08/2025 | 15:00

Các khối diễu binh của Quân đội có mặt

Hàng trăm xe chở các chiến sĩ, công an và các lực lượng từ những điểm đóng quân ở ngoại thành Hà Nội đi qua các tuyến đường tiến về trung tâm thành phố. Khi đến nơi, người dân hai bên đường vẫy tay chào các khối diễu binh. Nhiều chiến sĩ cũng vẫy tay lại chào người dân.

W-z6929862654519_ab1f9514b5bf0fca121ca1fd0758173a.jpg
Người dân vẫy chào khối sĩ quan Công binh.
W-bán cờ.jpg
Người đàn ông bán cờ trên phố Hoàng Hoa Thám chào mừng các đoàn xe chở khối quần chúng diễu hành đến điểm tập kết sớm. Ảnh: Hoàng Hà
W-z6929898811143_f5480499281dd7b0fc0f0349f512b726.jpg
Khối Danh dự 3 quân chủng Lục quân - Không quân - Hải quân.
W-z6929898831189_d3bf3963c9568966a1681d15263f1e15.jpg
W-diễu binh.jpg

Phố Tràng Tiền bắt đầu căng rào chắn. Người dân ngồi chờ xem hợp luyện tại ngã tư Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Nguyễn Huế

W-diễu binh.jpg
Ảnh: Nguyễn Huế
W-diễu binh.jpg
Cô Lan cùng hai người bạn ghé mua cờ đỏ sao vàng tại một cửa hàng trên phố Tràng Tiền, sẵn sàng chờ tới tối xem hợp luyện. Ảnh: Nguyễn Huế
21/08/2025 | 14:24

Hàng nghìn người dân chờ xem hợp luyện diễu binh

Từ trưa nay hàng nghìn người tập trung dọc các tuyến đường xung quanh Quảng trường Ba Đình trước nhiều giờ, chờ đón xem buổi hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9.

Tại các nút giao, lực lượng CSGT, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phân luồng các phương tiện lưu thông trước giờ cấm xe. Các chiến sĩ CSCĐ được huy động làm nhiệm vụ cho buổi hợp luyện.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết sẽ dịu mát, nhiệt độ phổ biến ở mức 26-28 độ. Chiều và tối nay Hà Nội khả năng mưa dưới 50%, tuy nhiên có thể có mưa rào. Người dân cần chuẩn bị các trang bị để phòng tránh mưa.

W-z6929822222285_dec2f8190b74451c834583711e9b8ed1.jpg

Gia đình cùng họ hàng anh Đinh Đức Dũng ở phố Hoàng Hoa Thám chuẩn bị sẵn những tấm pano biểu ngữ để rủ nhau đi xem tập diễu binh. Ảnh: Hoàng Hà

W-z6929697496418_80b9bdb05bb3d088084a00b99272d02a.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-z6929738425853_9cbe7b1c17f22bd139026318e0a3784c.jpg

Chị Hằng cho biết 10 năm trước cũng xếp hàng chờ xem diễu binh từ đêm. Năm nay chị và bạn bè sẽ đến tất cả các buổi tập tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Hoàng Hà

21/08/2025 | 14:00

Bản đồ tuyến đường diễu binh, diễu hành

anh tuyen duong.jpg
