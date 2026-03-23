Xe tăng Merkava của Israel. Nguồn ảnh: Creative Commons.

Xe tăng Merkava Mark 4 (Mk4) của Israel, được đưa vào biên chế từ năm 2004 và liên tục nâng cấp, là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) hiện đại nhất thế giới nhờ triết lý thiết kế đặt sự sống còn của kíp lái lên hàng đầu.

Với trọng lượng chiến đấu 65-72 tấn, chiều dài 9,04 mét (kể cả nòng pháo), chiều rộng 3,72 mét và chiều cao 2,66 mét, Merkava Mk4 sử dụng pháo chính 120 mm MG253 smoothbore của Israel Military Industries, phiên bản nâng cấp cho phép bắn đạn xuyên giáp, đa năng và cả tên lửa dẫn đường LAHAT.

Hệ thống điều khiển hỏa lực Elbit Barak Zoher với camera nhiệt tiên tiến, màn hình 360 độ và tính năng Hunter-Killer giúp chỉ huy và xạ thủ phát hiện mục tiêu cực nhanh, thậm chí trong đêm hoặc điều kiện khói bụi.

Điểm nổi bật nhất là giáp mô-đun composite kết hợp ERA, kết hợp hệ thống bảo vệ chủ động Trophy APS (chống tên lửa chống tăng ATGM) và đặc biệt động cơ MTU 883 V12 diesel 1.500 hp đặt phía trước, biến động cơ thành “lá chắn sống” cho kíp lái.

Xe tăng Merkava IV của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khai hỏa. Nguồn ảnh: Creative Commons

Cửa sau rộng cho phép chở thêm bộ binh hoặc sơ tán nhanh, cùng hệ thống quản lý chiến trường tích hợp cao cấp.

Xe Merkava Mark 4 (Mk4) đạt tốc độ 64 km/h đường bộ và 55 km/h địa hình, với khả năng sống sót đã được kiểm chứng qua hàng loạt cuộc chiến thực tế ở Lebanon và Gaza.

Tuy nhiên, trọng lượng khổng lồ khiến Merkava kém cơ động hơn so với các xe tăng nhẹ hơn, đồng thời chi phí sản xuất và bảo dưỡng rất cao, một điểm trừ lớn trong ngân sách quốc phòng.

Dù vậy, Merkava Mk4 vẫn được ca ngợi là “pháo đài di động” thực thụ nhờ bảo vệ kíp vận hành vượt trội và kinh nghiệm chiến trường phong phú, khiến nó trở thành biểu tượng công nghệ quân sự Israel.