Trong bối cảnh tác chiến drone đang diễn ra khốc liệt tại Ukraine và biên giới Nga, việc Moscow đẩy mạnh sản xuất hàng loạt drone đánh chặn Yolka (hay còn gọi là Ёлка) được xem là bước ngoặt quan trọng trong hệ thống phòng không hiện đại. Chỉ nặng 1,3kg nhưng sở hữu tốc độ lên đến 230 km/h cùng khả năng tự động phát hiện và tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi 3km, drone đánh chặn Yolka Nga đang trở thành “sát thủ drone” thực thụ nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến và khả năng kháng nhiễu điện tử (EMI - Electromagnetic Interference) gần như tuyệt đối. Bài viết sẽ phân tích sâu công nghệ cốt lõi, làm rõ thông số kỹ thuật cùng những ưu điểm vượt trội và nhược điểm tiềm ẩn của vũ khí này khi được đưa vào sản xuất hàng loạt quy mô lớn.

Drone đánh chặn Yolka Nga. Ảnh: Stanislav Krasilnikov/RIA Novosti

Drone đánh chặn Yolka được phát triển và sản xuất trực tiếp tại các nhà máy ở Moscow, với khối lượng sản xuất đang tăng tốc mạnh mẽ từ giữa tháng 3/2026.

Đây là hệ thống di động hoàn toàn, chỉ cần sử dụng một chiếc chìa khóa thông thường để kích hoạt, giống như “bắn rồi quên”.

Sau khi phóng, drone Yolka tự động bay lên, tìm kiếm mục tiêu bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và điều chỉnh quỹ đạo thời gian thực để lao vào va chạm trực tiếp.

Không giống các drone thông thường phụ thuộc vào tín hiệu điều khiển, drone đánh chặn Yolka hoạt động hoàn toàn độc lập sau khi rời tay phóng, giúp nó trở thành giải pháp lý tưởng cho môi trường chiến trường bị nhiễu mạnh.

Về thông số kỹ thuật, drone đánh chặn Yolka Nga nổi bật với thiết kế siêu nhẹ chỉ 1,3kg, tốc độ tối đa đạt 230 km/h và tầm bắt mục tiêu cùng khoảng cách tiêu diệt lên đến 3km.

Drone Yolka không mang đầu đạn nổ mà hoàn toàn dựa vào năng lượng động học từ cú va chạm trực tiếp, một phương pháp “kinetic strike” an toàn hơn, giảm nguy cơ gây hại phụ cho lực lượng thân thiện.

Phóng drone đánh chặn Yolka từ bệ phóng cầm tay. Ảnh: Telegram/Lost Armour

Hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp cho phép drone Yolka tự phát hiện mục tiêu từ xa, từ các loại FPV drone nhỏ lẻ dùng cho trinh sát đến những drone tấn công nặng kiểu máy bay.

Quá trình phóng đơn giản đến mức chỉ cần vặn chìa khóa, tháo chốt an toàn và kích hoạt, sau đó drone Yolka tự động tăng tốc và tìm kiếm mục tiêu.

Công nghệ cốt lõi của drone Yolka nằm ở khả năng kháng EMI (Electromagnetic Interference) vượt trội và mức độ tự chủ cao.

Vì không có kênh điều khiển vô tuyến nào, các thiết bị nhiễu điện tử của đối phương hoàn toàn không phát hiện được và không thể can thiệp.

Đây chính là điểm khác biệt lớn so với nhiều drone đánh chặn khác trên thị trường, biến drone Yolka thành vũ khí “vô hình” trong môi trường tác chiến điện tử.

AI không chỉ giảm thiểu sai sót con người mà còn phản ứng nhanh chóng ngay cả khi mục tiêu đang tiếp cận, kết hợp với khả năng nâng cấp liên tục qua các phiên bản biến thể.

Các nhà sản xuất đang tập trung cải tiến độ chính xác va chạm, sức mạnh đâm xuyên và độ linh hoạt cơ động, giúp drone đánh chặn Yolka Nga ngày càng thích ứng với các mối đe dọa mới.

Drone Yolka được phóng bằng cách sử dụng cần phóng (catapult) đa năng tái sử dụng. Ảnh: RIA

Ưu điểm lớn nhất của drone đánh chặn Yolka khi được sản xuất hàng loạt là tính cơ động và hiệu quả chi phí. Chỉ nặng 1,3kg nên dễ mang theo, triển khai nhanh tại biên giới hoặc tiền tuyến Ukraine.

Khả năng kháng nhiễu điện tử gần như tuyệt đối kết hợp với AI tự chủ giúp nó hoạt động hiệu quả trong điều kiện bị EMI nặng, mang lại lớp bảo vệ đáng tin cậy cho cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự.

Phương pháp tiêu diệt bằng năng lượng động học an toàn hơn, không gây nổ phụ, đồng thời sản xuất hàng loạt tại Moscow cho phép Nga nhanh chóng bổ sung số lượng lớn với chi phí thấp.

Nhiều chuyên gia đánh giá drone Yolka đã trở thành yếu tố không thể thiếu trong phòng không hiện đại, đặc biệt khi nó đã được thử nghiệm thực chiến và chứng minh khả năng tiêu diệt đa dạng mục tiêu từ drone nhỏ đến loại nặng.

Tuy nhiên, drone đánh chặn Yolka Nga cũng tồn tại một số nhược điểm cần cân nhắc khi phân tích chuyên sâu. Tầm hoạt động chỉ 3km khiến nó phù hợp hơn với phòng thủ điểm thay vì bao phủ diện rộng, đòi hỏi phải triển khai số lượng lớn để tạo lưới bảo vệ hiệu quả.

Trọng lượng nhẹ 1,3kg dù mang lại lợi thế cơ động nhưng cũng làm giảm khả năng chống chịu thời tiết xấu hoặc gió mạnh, đồng thời hạn chế sức mạnh va chạm so với các hệ thống nặng hơn.

Drone đánh chặn Yolka Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Vì là loại “bắn một phát” dựa hoàn toàn vào cú đâm chính xác, bất kỳ sai sót nhỏ nào trong AI hoặc điều kiện bất lợi cũng có thể khiến drone lãng phí mà không gây hại cho mục tiêu.

Ngoài ra, việc tập trung sản xuất tại Moscow có thể trở thành điểm yếu nếu đối phương tấn công cơ sở công nghiệp và tốc độ 230 km/h dù ấn tượng vẫn chưa đủ để đuổi kịp một số drone tấn công siêu nhanh trong mọi tình huống.

Về tổng thể, drone đánh chặn Yolka Nga với sản xuất hàng loạt đang thể hiện rõ tiềm năng thay đổi cục diện phòng không drone.

Công nghệ AI kết hợp kháng EMI và thiết kế kinetic đơn giản nhưng hiệu quả giúp nó vượt trội so với nhiều giải pháp cũ, đặc biệt trong bối cảnh tác chiến hiện đại nơi drone là mối đe dọa chính.

Dù còn những hạn chế về tầm xa và tính linh hoạt, việc Nga liên tục cải tiến và đẩy mạnh sản xuất cho thấy drone Yolka sẽ tiếp tục là vũ khí then chốt trong tương lai gần.

Các thông số kỹ thuật drone đánh chặn Yolka cùng ưu nhược điểm thực tế này khẳng định đây không chỉ là sản phẩm công nghệ Nga mà còn là minh chứng cho chiến lược đáp trả nhanh chóng trước mối đe dọa drone ngày càng phức tạp.