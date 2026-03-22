Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài, Pháp đã chuyển giao lô bom dẫn đường AASM Hammer kỷ lục, biến những quả bom thông thường thành vũ khí thông minh có khả năng tấn công chính xác lên đến 70km mà không cần máy bay tiếp cận gần mục tiêu.

Loại bom này không chỉ thể hiện sức mạnh công nghệ của Safran Electronics & Defense mà còn đang thay đổi cục diện chiến trường, với độ chính xác dưới 10 mét và khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, khiến AASM Hammer trở thành "búa tạ" thực thụ trong kho vũ khí hiện đại.

AASM Hammer (viết tắt của Armement Air-Sol Modulaire hay Highly Agile Modular Munition Extended Range) là một hệ thống vũ khí không đối đất thông minh do công ty Safran Electronics & Defense của Pháp phát triển.

Được đưa vào sử dụng từ năm 2007, AASM Hammer không phải là một quả bom độc lập mà là bộ kit mô-đun có thể lắp ráp vào các quả bom thông thường, biến chúng thành vũ khí dẫn đường chính xác.

Thiết kế cốt lõi bao gồm phần mũi dẫn đường và phần đuôi mở rộng phạm vi, với cánh lượn để tăng khả năng cơ động và động cơ đẩy tên lửa để kéo dài khoảng cách tấn công.

Tổng chiều dài của hệ thống khoảng 3.1 mét, tùy thuộc vào biến thể và trọng lượng dao động 250kg đến hơn 1.000kg cho các phiên bản lớn hơn, đảm bảo tính linh hoạt khi tích hợp với nhiều loại máy bay chiến đấu.

Về thông số kỹ thuật, AASM Hammer hỗ trợ các thân bom có trọng lượng từ 125kg, 250kg, 500kg đến 1.000kg, thường sử dụng các loại bom tiêu chuẩn như Mk82, Mk84, BLU-109 hoặc BLU-111.

Phần đầu nổ có thể là loại nổ thông thường hoặc xuyên phá, tùy theo nhiệm vụ, với ngòi nổ kích hoạt khi va chạm để tối ưu hóa hiệu quả phá hủy.

Phạm vi tấn công là một trong những điểm nổi bật nhất, đạt hơn 70km khi thả từ độ cao lớn nhờ động cơ đẩy tên lửa rắn ở phần đuôi, trong khi ở độ cao thấp vẫn duy trì khoảng cách an toàn khoảng 15km.

Các phiên bản mới như AASM Hammer 250 XLR và 1000 XLR thậm chí nâng cấp động cơ đẩy bằng động cơ turbojet mini, đẩy phạm vi lên ít nhất 140km, cho phép phi công thực hiện các cuộc tấn công từ xa hơn mà không bị đe dọa bởi hệ thống phòng không đối phương.

Công nghệ dẫn đường của AASM Hammer là yếu tố then chốt làm nên sức mạnh, với ba biến thể chính để phù hợp với mọi tình huống chiến đấu.

Phiên bản cơ bản sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp quán tính (INS) và định vị vệ tinh (GPS), đảm bảo hoạt động ổn định trong môi trường bị nhiễu sóng.

Phiên bản nâng cao thêm tích hợp dẫn đường hồng ngoại (IR) cho phép nhận diện mục tiêu dựa trên nhiệt độ, đặc biệt hiệu quả vào ban đêm hoặc trong thời tiết xấu.

Biến thể còn lại sử dụng dẫn đường laser bán chủ động, nơi mục tiêu được chiếu sáng bởi laser từ mặt đất hoặc máy bay khác, đạt độ chính xác cao nhất với sai lệch chỉ dưới 10 mét.

Tất cả các phiên bản đều chống chịu nhiễu điện tử tốt nhờ sử dụng con quay hồi chuyển hình cầu (HRG Crystal) tiên tiến và có thể lập trình lại trong chuyến bay để điều chỉnh mục tiêu động.

Điều này khiến AASM Hammer trở nên linh hoạt, từ tấn công các mục tiêu cố định như kho vũ khí đến các mục tiêu di động như xe tăng hoặc tàu chiến.

Về tính tương thích, AASM Hammer được thiết kế để hoạt động với nhiều nền tảng máy bay, bao gồm Rafale, Mirage 2000D và F-16 của Pháp và NATO.

Trong trường hợp hỗ trợ Ukraine, nó đã được thích nghi để sử dụng trên máy bay MiG-29 của Không quân Ukraine, chứng tỏ khả năng tích hợp nhanh chóng mà không cần thay đổi lớn về hệ thống vũ khí.

Việc sản xuất đang được đẩy mạnh, với kế hoạch tăng từ 830 đơn vị năm 2024 lên 1.200 đơn vị năm 2025, nhằm đáp ứng nhu cầu hỗ trợ Ukraine đạt mức kỷ lục.

AASM Hammer không chỉ là một quả bom mà là biểu tượng của công nghệ quân sự hiện đại, kết hợp giữa tính kinh tế từ việc nâng cấp bom cũ và sức mạnh từ hệ thống dẫn đường thông minh, giúp giảm thiểu rủi ro cho phi công và tối ưu hóa hiệu quả chiến đấu.