Khi nhắc đến những sát thủ tầm ngắn trên bầu trời, người ta thường nghĩ ngay đến Sidewinder của Mỹ hay R-73 của Nga. Thế nhưng, có một "bóng ma" lặng lẽ từ xứ sở hoa anh đào đang âm thầm định nghĩa lại khái niệm không chiến tầm gần: tên lửa AAM-5 (Type 04). Với công nghệ đầu dò làm mát liên tục và hệ thống thay đổi vector luồng khí độc bản, AAM-5 không chỉ đơn thuần là một quả tên lửa, mà là một tuyệt tác cơ khí chính xác, biến những chiếc F-15J và F-2 của Nhật Bản thành những pháo đài bất khả xâm phạm trong các cuộc cận chiến không khoan nhượng.

Tên lửa AAM-4 dưới cánh tiêm kích chiếm ưu thế trên không F-15J của Không quân Nhật Bản.

Tên lửa AAM-5 (hay còn gọi là Type 04 air-to-air missile) do Mitsubishi Heavy Industries phát triển từ năm 1991 để thay thế cho tên lửa AAM-3 cũ và chính thức đưa vào biên chế Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) từ năm 2004.

Với chi phí khoảng 55-60 triệu yên mỗi quả, tên lửa này đã chứng minh giá trị qua việc tích hợp trên các máy bay chiến đấu như F-15J Eagle và gần đây là F-2A, phiên bản Nhật hóa của F-16.

Sự ra đời của tên lửa AAM-5 đánh dấu bước tiến lớn trong công nghệ tên lửa nội địa của Nhật Bản, tập trung vào việc cải thiện khả năng chống đối phó điện tử và cơ động cao, giúp nó phù hợp với các cuộc không chiến hiện đại nơi mục tiêu thường sử dụng pháo sáng hoặc thiết bị nhiễu để né tránh.

Về thông số kỹ thuật, tên lửa AAM-5 sở hữu thân nhỏ gọn với chiều dài khoảng 3,1 mét, đường kính 13 cm, sải cánh 44 cm và trọng lượng khoảng 95 kg, giúp dễ dàng gắn trên nhiều nền tảng máy bay mà không làm giảm hiệu suất bay.

Động cơ tên lửa nhiên liệu rắn một tầng đẩy tốc độ lên đến Mach 3, cho phép tiếp cận mục tiêu nhanh chóng trong tầm bắn hiệu quả lên đến 35 km, thậm chí đạt 50 km trong điều kiện lý tưởng.

Đầu đạn nổ mảnh định hướng khoảng 10-11 kg kết hợp ngòi nổ laser tiếp cận và va chạm đảm bảo sức công phá tập trung, tối ưu hóa để tiêu diệt máy bay địch hoặc UAV với ít mảnh vụn lan tỏa.

Hệ thống dẫn đường là điểm nhấn công nghệ, kết hợp dẫn quán tính qua con quay sợi quang với đầu dò hồng ngoại hình ảnh (IIR) chất lượng cao, hỗ trợ cả chế độ khóa mục tiêu trước khi phóng (LOBL) và sau khi phóng (LOAL).

Điều này cho phép tên lửa bay theo hướng quán tính ban đầu rồi tự quét và khóa mục tiêu, mở rộng góc tấn công ngoài tầm nhìn (off-boresight) lên đến 90 độ hoặc hơn khi kết hợp với mũ bảo hiểm hiển thị (HMD) của Shimadzu, mang lại khả năng tấn công toàn hướng tương tự như "bắn từ phía sau".

Công nghệ cốt lõi của AAM-5 nằm ở khả năng chống đối phó hồng ngoại (IRCCM) tiên tiến, sử dụng xử lý hình ảnh để so sánh khung hình liên tiếp và phân biệt mục tiêu thực với pháo sáng nhiễu, giúp duy trì độ chính xác cao trong môi trường tác chiến phức tạp.

Tiêm kích F-2 của Không quân Nhật Bản mang tên lửa AAM-4B trong một cuộc thử nghiệm.

Tên lửa AAM-5 sử dụng vector lực đẩy để đạt cơ động vượt trội mà không cần cánh lái canard, với các dải cánh dài dọc thân để ổn định và giảm lực cản, kết hợp 18 bề mặt điều khiển để chịu tải lên đến 50-60g.

Biến thể AAM-5B, phát triển từ năm 2010 và đặt hàng từ 2017, nâng cấp thêm đầu dò hồng ngoại hai bước sóng với gimbal 3 trục (thay vì 2 trục), cải thiện khả năng phân biệt nền tảng và kéo dài thời gian làm lạnh đầu dò lên đến 1 giờ nhờ động cơ Stirling, so với phiên bản gốc chỉ hoạt động ngắn hơn.

Những cải tiến này khiến AAM-5B trở nên lý tưởng cho các nhiệm vụ kéo dài, như đã thấy trong các bài kiểm tra trên F-2A từ năm 2011 đến 2025 và đang được tích hợp vào chương trình hiện đại hóa F-15JSI với hệ thống liên kết dữ liệu Link-16.

Khi so sánh với các đối thủ cùng phân khúc tên lửa không đối không tầm ngắn, AAM-5 thường được đặt ngang hàng với AIM-9X của Mỹ nhờ khả năng LOAL và off-boresight cao, nhưng AAM-5 nổi bật hơn ở hệ thống IRCCM dựa trên nhận diện hình ảnh, giúp chống pháo sáng hiệu quả hơn mà không phụ thuộc quá nhiều vào vector lực đẩy như AIM-9X, vốn có tầm bắn tương tự 35 km nhưng trọng lượng nặng hơn một chút ở 85 kg.

So với IRIS-T của châu Âu, AAM-5 chia sẻ công nghệ thrust vectoring cho cơ động lên đến 60g, nhưng IRIS-T ưu tiên tầm bắn ngắn hơn (25 km) với seeker hai băng tần nhanh nhạy hơn trong giao tranh cận chiến, trong khi AAM-5 linh hoạt hơn ở chế độ LOAL cho các mục tiêu ngoài tầm nhìn.

Python-5 của Israel vượt trội ở khả năng tấn công toàn cầu 360 độ với 18 bề mặt điều khiển và seeker dual-waveband tương tự AAM-5B, nhưng AAM-5 có lợi thế về tích hợp HMD nội địa và chi phí sản xuất nội địa hóa, giúp Nhật Bản độc lập hơn.

Cuối cùng, so với PL-10 của Trung Quốc, một đối thủ khu vực với tốc độ Mach 4 và tầm 20-30 km, AAM-5 vượt trội ở IRCCM và tầm xa, dù PL-10 gọn nhẹ hơn (89 kg) và tập trung vào cơ động cao cho J-20.

Tên lửa AAM-5 mang lại sự cân bằng giữa công nghệ Nhật Bản tinh xảo và khả năng thực chiến, trở thành lựa chọn hàng đầu cho các lực lượng tự vệ trong bối cảnh căng thẳng khu vực.

AAM-5 không chỉ là biểu tượng của sức mạnh công nghệ Nhật Bản mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ trong lĩnh vực tên lửa thế hệ 5, với khả năng thích ứng cao và hiệu quả chống nhiễu, sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa tương lai từ drone đến máy bay tàng hình.