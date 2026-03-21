Tên lửa Taurus KEPD 350. Ảnh: Topwar

Trong tác chiến hiện đại, nơi các mục tiêu chiến lược được bảo vệ bởi hệ thống phòng không dày đặc và hầm ngầm kiên cố, tên lửa Taurus KEPD 350 nổi bật như một giải pháp vượt trội từ công nghệ Đức-Thụy Điển.

Với tầm bắn vượt quá 500km, khả năng xuyên phá bê tông dày hàng mét và hệ thống dẫn đường chống nhiễu GPS, tên lửa Taurus không chỉ giúp máy bay mẹ tấn công từ khoảng cách an toàn mà còn đảm bảo độ chính xác cao ngay cả trong môi trường tác chiến điện tử mạnh mẽ.

Đây chính là lý do tên lửa Taurus thường được so sánh với các "người anh em" như Storm Shadow hay JASSM và trở thành tâm điểm trong các cuộc tranh luận quân sự châu Âu gần đây.

Tên lửa Taurus KEPD 350 được phát triển bởi Taurus Systems GmbH, liên doanh giữa MBDA Deutschland và Saab Bofors Dynamics, từ giữa những năm 1990, dựa trên nền tảng tên lửa Thụy Điển nhưng được nâng cấp mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu của Không quân Đức.

Tên lửa có chiều dài khoảng 5.1 mét, trọng lượng cất cánh 1.400kg, sải cánh 2.06 mét khi mở và được trang bị động cơ turbofan Williams P8300-15 (hay còn gọi là F121-WR-100) với lực đẩy khoảng 6.672 N.

Động cơ này cho phép tên lửa Taurus đạt tốc độ cận âm từ Mach 0.6 đến Mach 0.95 (tương đương 1.000-1.160 km/h), đủ để bay hành trình hiệu quả mà vẫn duy trì tính tàng hình tương đối nhờ hồ sơ radar thấp.

Điểm mạnh nhất của tên lửa Taurus nằm ở hệ thống dẫn đường đa chế độ tiên tiến, giúp nó hoạt động độc lập mà không phụ thuộc hoàn toàn vào GPS.

Hệ thống bao gồm dẫn đường quán tính (INS) liên tục được hỗ trợ bởi GPS, dẫn đường theo địa hình (TERCOM/TRN) sử dụng radar milimet để so khớp đường bay với bản đồ địa hình lưu trữ, dẫn đường dựa trên hình ảnh (IBN) với công nghệ DSMAC (Digital Scene Matching Area Correlator) so sánh hình ảnh camera với mô hình 3D mục tiêu và đầu dò hồng ngoại độ phân giải cao để nhận diện và tấn công chính xác ở giai đoạn cuối.

Nhờ đó, tên lửa Taurus có thể bay ở độ cao rất thấp, chỉ khoảng 30-35 mét, ôm sát địa hình để né tránh radar đối phương, đồng thời duy trì độ chính xác ngay cả khi bị nhiễu GPS hoặc mất tín hiệu vệ tinh. Nếu định vị thất bại, tên lửa tự động chuyển sang điểm rơi dự phòng để tránh thiệt hại ngoài ý muốn.

Về đầu đạn, tên lửa Taurus sử dụng loại tandem MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator Highly Sophisticated and Target Optimised) nặng khoảng 480-481kg, gồm hai giai đoạn: đầu đạn nổ trước để xuyên qua lớp đất hoặc bê tông, sau đó là đầu đạn chính kích nổ với độ trễ lập trình.

Đầu nổ thông minh này tích hợp công nghệ "layer counting" (đếm tầng) và void-sensing (phát hiện khoảng trống), cho phép kích nổ chính xác tại tầng cụ thể bên trong mục tiêu như hầm chỉ huy, kho vũ khí hoặc cơ sở hạ tầng kiên cố.

Khả năng xuyên phá của MEPHISTO được đánh giá là vượt trội, có thể xuyên thủng nhiều mét bê tông cốt thép hoặc đất đá, đồng thời có chế độ nổ phân mảnh cho mục tiêu diện rộng.

Tên lửa TAURUS treo dưới máy bay Tornado. Ảnh: StockTrek Images/IMAGO

Thiết kế mô-đun của tên lửa còn cho phép nâng cấp tương lai, như biến thể Taurus Neo đang được Đức đặt hàng với đầu đạn mạnh hơn và dẫn đường cải tiến.

Taurus được tích hợp trên nhiều nền tảng như Tornado IDS, Eurofighter Typhoon, Gripen, EF-18 Hornet và F-15K, giúp các lực lượng không quân sử dụng linh hoạt mà không cần tiếp cận gần mục tiêu.

Tầm bắn vượt 500km mang lại lợi thế chiến lược rõ rệt: máy bay mẹ có thể đứng ngoài vùng phòng không nguy hiểm, giảm thiểu rủi ro cho phi công và tăng khả năng sống sót của hệ thống.

So với các tên lửa hành trình khác, tên lửa Taurus nổi bật nhờ sự kết hợp giữa tầm xa, độ chính xác cao trong môi trường GPS-denied và khả năng tiêu diệt mục tiêu giá trị cao như hầm ngầm sâu, cầu lớn, sân bay hoặc trung tâm chỉ huy.

Tên lửa Taurus KEPD 350 đại diện cho đỉnh cao công nghệ tên lửa hành trình châu Âu hiện nay, với sự cân bằng hoàn hảo giữa tầm bắn xa, tàng hình bay thấp, dẫn đường chống nhiễu và sức mạnh xuyên phá.

Trong bối cảnh xung đột hiện đại, đây là vũ khí mà bất kỳ lực lượng nào cũng phải cân nhắc khi đối mặt với các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt.