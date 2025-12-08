Đối với hầu hết những người bay ở độ cao 9.100m, việc nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay và thấy chiến đấu cơ là điều khá bất thường. Tuy nhiên, với phi hành đoàn của chiếc Voyager thuộc Không quân Hoàng gia Anh, điều này khá bình thường.

Khoảnh khắc chiến đấu cơ kết nối với máy bay tiếp nhiên liệu. Video: Business Insider

Voyager là máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Anh, có nhiệm vụ kết nối với các chiến đấu cơ đang bay, bơm nhiên liệu giữa không trung để giúp các phương tiện này có thể làm nhiệm vụ lâu hơn.

Cuối tháng 11 vừa qua, phóng viên của báo Business Insider đã tham gia một chuyến bay nhiệm vụ kéo dài 9 giờ của phi hành đoàn Voyager, khởi hành từ một căn cứ của Không quân Hoàng gia ở Anh, băng qua biển Baltic đến rìa Đông Âu và bay vòng qua lãnh thổ Nga trên đường trở về.

Việc tiếp nhiên liệu trên không kéo dài khoảng 10 phút. Video: Business Insider

Trong chuyến bay này, Voyager đã tiếp nhiên liệu cho một số tiêm kích Eurofighter Typhoon của Anh và máy bay chiến đấu JAS 39 Gripens do Thụy Điển sản xuất.

Việc tiếp nhiên liệu cho một máy bay chiến đấu trên không mất khoảng 10 phút. Với các máy bay lớn hơn như máy bay do thám E-3 Sentry, thời gian cho quá trình này sẽ dài hơn. Khi một máy bay chiến đấu hoàn tất việc tiếp nhiên liệu, nó tách ra và một máy bay khác sẽ tiến vào. Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ cách máy bay tiếp nhiên liệu vài mét, khiến việc này trở thành nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, đòi hỏi phi công phải được đào tạo bài bản và giữ thái độ bình tĩnh.

Video: Business Insider

Do được chế tạo dựa trên máy bay Airbus A330-200, nên ngoài nhiệm vụ tiếp nhiên liệu, chiếc Voyager vừa có thể làm máy bay vận tải hàng hóa, vừa có thể làm máy bay vận tải quân sự. Nội thất của Voyager giống như một máy bay thương mại, với hàng ghế hạng phổ thông, khoang hành lý phía trên, nhà vệ sinh và thậm chí có cả dịch vụ bữa ăn nóng.