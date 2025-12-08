Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TASS

Theo báo Guardian, phát biểu trên được đưa ra sau khi Nhà Trắng công bố chiến lược an ninh quốc gia mới, trong đó khẳng định rõ ràng Mỹ mong muốn thiết lập mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/12 cho biết: "Đó là những điều chỉnh mà chúng tôi thấy phù hợp với tầm nhìn của Nga theo nhiều cách".

Ông Peskov hoan nghênh các tín hiệu cho thấy chính quyền của Tổng thống Trump "ủng hộ đối thoại và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp". Tuy nhiên, người phát ngôn Nga cảnh báo các thế lực chống đối ở Washington có thể tìm cách phá hoại tầm nhìn của Tổng thống Trump.

Hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov lưu ý, việc Mỹ thay đổi chiến lược an ninh quốc gia, không còn coi Nga là "mối đe dọa trực tiếp" là một bước đi tích cực. Ngoài ra, các thông điệp về quan hệ Nga - Mỹ do chính quyền Trump đưa ra khác với các chính quyền trước.

Ông Peskov cho biết thêm, Điện Kremlin sẽ xem xét lại chiến lược an ninh quốc gia cập nhật của Mỹ một cách chi tiết hơn và phân tích các điều khoản của tài liệu này.

Chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ do Nhà Trắng công bố tối 4/12 nêu rõ: "Mối quan tâm chính của Mỹ là đàm phán chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine một cách nhanh chóng... ngăn chặn leo thang hoặc mở rộng xung đột ngoài mong muốn và tái lập sự ổn định chiến lược với Nga".

Các quan chức Mỹ tiết lộ, họ đang trong giai đoạn cuối cùng để đạt một thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ông Keith Kellogg, đặc phái viên sắp mãn nhiệm của Tổng thống Trump về Ukraine phát biểu tại một diễn đàn quốc phòng ngày 6/12 rằng, những nỗ lực của Washington nhằm chấm dứt xung đột đang ở "10m cuối cùng". Ông Kellogg lưu ý có 2 vấn đề nổi cộm là lãnh thổ và số phận của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.