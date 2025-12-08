Donald Trump Jr. (giữa) tại Diễn đàn Doha. Ảnh: ABC.net

Trong một cuộc thảo luận sâu rộng với người dẫn chương trình tin tức của Sky News tại Diễn đàn Dohar ở Qatar hôm 7/12, Donald Trump Jr., con trai cả Tổng thống Trump đã đề cập tới những nỗ lực ngoại giao gần đây của chính quyền Mỹ trên toàn thế giới.

Khi được hỏi trực tiếp rằng ông có tin cha mình sẽ rút khỏi tiến trình hòa bình Ukraine hay không, ông Trump Jr. đáp: "Tôi nghĩ có thể. Điều tốt đẹp và độc đáo ở cha tôi là bạn không biết ông sẽ làm gì. Ông là người khó đoán".

Ông Trump Jr. đã lên án tình trạng tham nhũng ở Kiev và nói Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là "một trong những nhà tiếp thị vĩ đại nhất mọi thời đại".

Theo con trai cả của Tổng thống Mỹ, vấn đề tham nhũng của Ukraine khiến việc Washington hỗ trợ Kiev bằng viện trợ quân sự và tài chính "không hợp lý". Ông cho rằng, các lệnh trừng phạt Nga "không thực sự giúp ích".

Ông Trump Jr. cũng nhận xét, việc các băng đảng đưa ma túy vào Mỹ là mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu hơn nhiều đối với nước này so với bất cứ điều gì đang diễn ra ở Ukraine hay Nga.

Mặc dù không tin Ukraine sẽ bị "bỏ rơi" nhưng Trump Jr nhận định: "Công chúng Mỹ không mặn mà với những cuộc xung đột bất tận và việc tiếp tục tài trợ cho các nỗ lực quân sự của Ukraine".

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Trump đang thúc đẩy nỗ lực ngoại giao mới nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Mặc dù ông Trump Jr. không giữ vai trò chính thức nào trong chính quyền Trump, nhưng ông được cho đã tham gia các cuộc đàm phán bí mật với các chính trị gia Ukraine cùng với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.