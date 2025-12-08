Vùng hồng đậm là nơi Nga đang tiến công. Ảnh: ISW

Theo báo Telegraph, DeepState, sáng kiến bản đồ trực tuyến tương tác của Ukraine về các hoạt động quân sự của nước này và Nga thông tin, trong tháng 11, các lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát thêm 517km2 lãnh thổ Ukraine, tăng từ mức 258km2 của tháng trước.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW), một tổ chức tư vấn của Mỹ nhận xét, tốc độ tiến công như vậy là nhanh nhất kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cách đây gần 4 năm.

Ông Denis Pushilin, người đứng đầu nước cộng hòa Donetsk tự xưng ngày 7/12 cho biết, sau khi giành được khu định cư Bezymyannoye và Klinovoye, quân Nga đang áp sát thành phố Konstantinovka ở phía đông Ukraine từ hướng đông và đông bắc. Ông Pushilin nói thêm, giao tranh ác liệt đang tiếp diễn ở ngoại ô đông nam Konstantinovka và khu vực Siversk.

DeepState ngày 7/12 cũng cho biết, quân đội Nga đã tiến gần khu định cư Yampil ở quận Kramatorsk, tỉnh Donetsk và kiểm soát Solodke ở quận Polohiv, tỉnh Zaporizhzhia, củng cố xu hướng tiến quân đều đặn trước thềm chiến sự mùa đông. Solodke nằm ngay phía đông bắc của thành phố nhỏ Huliaipole.

Trong khi đó, Kiev tuyên bố lữ đoàn cơ giới số 67 của quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát ngôi làng Tykhe ở vùng Dnipropetrovsk và kéo cờ tại đây.

Những diễn biến mới xảy ra trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Freidrich Merz.

Một phát ngôn viên của Pháp cho hay, các nhà lãnh đạo châu Âu cần cam kết ủng hộ Ukraine về lâu dài, trong trường hợp các cuộc đàm phán hòa bình mới nhất với Tổng thống Mỹ Donald Trump thất bại. Quan chức Pháp này nhận định: "Ukraine đang tự lực cánh sinh và thậm chí còn làm tốt hơn thế. Ukraine không bên bờ vực sụp đổ".

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó tuyên bố, các lực lượng Moscow sẽ thâu tóm kiểm soát toàn bộ vùng Donbass ở miền đông Ukraine bằng mọi giá.