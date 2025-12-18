Sự kiện thể thao điện tử quy mô lớn và được cộng động fan Việt chờ đợi nhất năm 2025- Ngày hội thể thao điện tử VPBank: Quần hùng hội tụ- diễn ra trong 2 ngày 20 và 21/12 tại Hà Nội. Dự kiến khoảng hơn 4 vạn lượt người trực tiếp tham dự.

Trong 2 ngày hội, hàng loạt hoạt động đậm chất văn hoá game thủ được tổ chức. “eSport Festival” diễn ra ngày 20/12 là đại tiệc đa sắc màu với hàng loạt hoạt động cộng đồng như cuộc thi cosplay, diễu hành cosplay, giao lưu với những KOLs trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại...

Tâm điểm ngày hội là sự xuất hiện của toàn bộ đội hình T1 vào tối 21/12. Nhờ vậy, fan Việt có thể gặp gỡ huyền thoại Faker và các đồng đội ưu tú Doran, Oner, Keria và Peyz - tuyển thủ trẻ tài năng vừa gia nhập đội hình T1.

Tại fan meeting này, ngoài việc gặp gỡ và tương tác với các thần tượng ở khoảng cách gần nhất, cộng đồng game thủ Việt Nam được chứng kiến trận showmatch BO3 lịch sử, nơi các tuyển thủ Việt bước lên sân khấu và thi đấu trực tiếp cùng T1 ngay trên sân nhà.

Theo công bố của BTC, trong vai trò đồng hành cùng thực hiện, FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trực tiếp sự kiện trên website lẫn các ứng dụng truyền hình của "nhà đài" này. Đây là cách để đơn vị vừa sở hữu bản quyền ngoại hạng Anh trong 5,5 năm tri ân cho cộng đồng fan, game thủ Việt không có điều kiện trực tiếp tham dự sự kiện diễn ra tại Hà Nội.