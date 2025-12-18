Trên một số diễn đàn bóng đá Thái Lan, vé trận chung kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan được rao bán với giá 60-80 USD (khoảng 1,5 triệu đồng - 2 triệu đồng). Các vé có vị trí đẹp hiện đang tiếp tục được dân phe vé đẩy lên cao trước giờ bóng lăn.

CĐV Việt Nam sẽ tới sân Rajamangala rất đông trong tối 18/12. Ảnh: S.N

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của BTC, người dân và đặc biệt các CĐV đội khách không được mua vé từ chợ đen, bởi khi tới sân, những vé này sẽ không có giá trị. Lực lượng an ninh đứng ở các cửa soát vé kiểm tra kỹ và thu lại những vé không khớp với thông tin trên hộ chiếu.

Trước đó, vé trận chung kết môn bóng đá nam được BTC mở bán miễn phí trên trang seagames2025.com. Mỗi người được mua tối đa 2 vé và phải ghi đầy đủ thông tin cá nhân trên trang hộ chiếu, sau đó được nhận một mã QR. Khi tới sân, lực lượng an ninh của BTC sẽ kiểm tra mã QR này, đồng thời thông tin hộ chiếu phải trùng khớp.

Các khu vực khán đài trên sân Rajamangala.

Do sân Rajamangala dành gần như toàn bộ khán đài B để đặt màn hình led chuẩn bị cho lễ bế mạc SEA Games, nên số vé được BTC phát ra chỉ khoảng 30.000 vé, chiếm hơn một nửa số ghế của sân.

Trận U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 18/12 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

