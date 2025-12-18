Đổi cách chơi

Có mặt trong trận chung kết với thành tích toàn thắng và chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn tương tự như U22 Việt Nam, rõ ràng U22 Thái Lan không đơn giản, bất kể lối chơi chưa cho thấy sự ấn tượng cao nhất.

Tuy nhiên, tính chất một trận đấu quan trọng buộc HLV Kim Sang Sik phải có những cẩn trọng nhất định, vì thế thuyền trưởng người Hàn Quốc tính toán có một số điều chỉnh trong lối chơi, sơ đồ chiến thuật cho U22 Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik có những điều chỉnh trong đội hình xuất phát và lối chơi ở trận chung kết

Cụ thể, U22 Việt Nam vẫn chơi với 3 trung vệ nhưng chuyển sang sơ đồ 3-5-2 thay vì 3-4-3 như các trận đấu trước, nhằm ưu tiên khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân.

Sự lựa chọn này tập trung đảm bảo an toàn cho U22 Việt Nam trong bối cảnh trận cầu ở Rajamangala là chung kết, đặc biệt là phòng hờ U22 Thái Lan vẫn giấu bài.

Những lựa chọn nhân sự

Thay đổi cách chơi, tuy nhiên HLV Kim Sang Sik chỉ có một vài điều chỉnh nhỏ về nhân sự ở đội hình xuất phát bên phía U22 Việt Nam.

Điều này từng thể hiện ở trận đấu bán kết khi thuyền trưởng người Hàn Quốc chỉ thay 2 người trong đội hình xuất phát so với chiến thắng trước Malaysia.

Để giúp U22 Việt Nam chiến thắng

Do thay đổi sơ đồ, cách nhập cuộc nên khả năng Viktor Lê không được sử dụng bởi khả năng thích ứng, cũng như tranh chấp chưa tốt của cầu thủ Việt kiều.

Thế chỗ của Viktor Lê là Thanh Nhàn, một tiền đạo đúng nghĩa và có khả năng tranh chấp ngay từ phần sân nhà của đối thủ. Đá cặp cùng chân sút vừa ghi bàn ở trận bán kết là Đình Bắc.

Phía sau, ông Kim Sang Sik ưu tiên sự chắc chắn nên khả năng Thái Sơn trở lại đội hình xuất phát và đá cặp cùng Xuân Bắc trong vai trò tiền vệ trụ, còn Khuất Văn Khang được kéo vào giữa chơi như một hộ công.

Với màn thể hiện xuất sắc từ vòng bảng nên Phi Hoàng cùng Minh Phúc tiếp tục đảm nhiệm 2 cánh của U22 Việt Nam. Hàng Trong khi đó, thủ môn Trung Kiên, 3 trung vệ Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức, Trung Kiên vẫn là những lá chắn ở trung tâm hàng phòng ngự đội bóng áo đỏ.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam: Trung Kiên, Minh Phúc, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Đình Bắc, Thanh Nhàn.

Dự đoán: U22 Việt Nam thắng 2-1

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn