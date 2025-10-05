Trước buổi tập 'chào sân' tại Gò Đậu của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Nepal thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, thủ môn Đặng Văn Lâm chia sẻ: “Đối với mọi người có thể thấy tôi lâu không khoác áo tuyển Việt Nam. Nhưng cá nhân Văn Lâm thì cảm giác như mới ngày hôm qua. Mọi thứ ở đây vẫn rất quen thuộc như đồng đội, BHL… Tôi rất vui với lần trở lại này

Bầu không khí ở đội tuyển vẫn như thế, dù có nhiều cầu thủ trẻ, nhưng mọi người đều hào hứng và tập trung tối đa cho mục tiêu phía trước là trận đấu gặp Nepal.

Đối thủ mà tuyển Việt Nam sắp so tài, chúng tôi không có nhiều thông tin. Nhưng sau khi HLV Kim Sang Sik cho xem băng hình mọi thứ sẽ rõ ràng hơn”.

Đặng Văn Lâm khẳng định không ngại cạnh tranh với các cầu thủ trẻ. Ảnh: Hữu Hà

Nói thêm về sự cạnh tranh với các đồng đội, Văn Lâm khẳng định: “Lên tuyển Việt Nam là những người tốt nhất nên phải cố gắng. Tuy nhiên anh em sẽ hỗ trợ nhau tập luyện, ai được chọn ra sân là quyền của HLV trưởng, bản thân tôi luôn muốn đóng góp cao nhất cho ĐTQG.”

Trong buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam chiều 5/10, trung vệ Bùi Tiến Dũng bất ngờ vắng mặt vì đau nhẹ. Tuy nhiên Bùi Tiến Dũng sẽ sớm trở lại. Ngày 9/10 thầy trò HLV Kim Sang Sik chạm trán Nepal trên sân Gò Đậu.

Một số hình ảnh của tuyển Việt Nam trên sân Gò Đậu chuẩn bị cho trận gặp Nepal:

HLV Kim Sang Sik dặn dò các học trò trước buổi tập. Ảnh: Hữu Hà

Phi Hoàng sẵn sàng cạnh tranh 1 vị trí chính thức. Ảnh: Hữu Hà

Cao Quang Vinh. Ảnh: Hữu Hà

Gia Hưng cùng Nhật Minh. Ảnh: Hữu Hà

Lê Phạm Thành Long khởi động cùng Tuấn Hải. Ảnh: Hữu Hà