Tính đến thời điểm hiện tại, LĐBĐ Malaysia (FAM) vẫn chưa kháng cáo liên quan tới việc 7 cầu thủ nhập tịch làm giả và giả mạo tài liệu đăng ký thi đấu. Về vụ việc này, AFC khẳng định, nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng cũng như những hệ quả tiềm tàng, vì thế một án phạt nặng được đưa ra với Malaysia chỉ là vấn đề thời gian.

Trong thời gian tới, AFC tiến hành xem xét kỹ lưỡng tình hình, căn cứ theo các quy định áp dụng, sau khi tiến trình xử lý của FIFA được hoàn tất. Nếu không có bất ngờ nào, AFC sẽ xử Malaysia thua 0-3 ở trận thắng 4-0 tuyển Việt Nam hồi tháng 6, tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Nếu điều này xảy ra, tuyển Việt Nam từ chỗ khó có cơ hội đi tiếp, thì nay sáng cửa vào VCK Asian Cup 2027 bởi giành 3 điểm ở trận lượt đi và hoàn toàn có thể đánh bại Malaysia trong trận tái đấu vào cuối tháng 3 năm sau, khi đối thủ không còn những cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Tuyển Việt Nam có thể được xử thắng 3-0 Malaysia. Ảnh: Hải Hoàng

Tuy nhiên, thời điểm này tuyển Việt Nam cần chuẩn bị tốt nhất cho hai trận gặp Nepal trên sân nhà. Án phạt dành cho Malaysia (nếu có) thuộc về thẩm quyền của AFC, và dù kết quả có thế nào thì thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng phải giành tối đa 6 điểm trong 2 trận gặp Nepal.

Thực tế, nhiệm vụ của tuyển Việt Nam ở 2 trận gặp Nepal tới đây được đánh giá là không quá khó. Ngoài lợi thế sân nhà, Tiến Linh và các đồng đội có đẳng cấp cao hơn đối thủ. Tại bảng F, Nepal thậm chí còn thua Lào, vì vậy đội bóng này không dễ tạo nên bất ngờ trước nhà vô địch ASEAN Cup 2024.

Chỉ cần chơi đúng sức, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ làm được điều mình cần là 2 chiến thắng. Tuy nhiên, nếu ông Kim và các học trò không có sự tập trung cao nhất, bị phân tâm tới chuyện Malaysia sắp bị xử thua 0-3, họ có thể không đạt được các mục tiêu đề ra.

Ở hai trận gặp Nepal, khả năng HLV Kim Sang Sik sử dụng nhiều cầu thủ trẻ lứa U23, vì vậy tuyển Việt Nam không phát huy hết sức mạnh của mình. Nếu chủ quan và quá quan tâm tới câu chuyện của Malaysia, "Những chiến binh sao vàng" dễ phải nhận "trái đắng".