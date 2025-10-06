Từ quyết định của HLV Kim Sang Sik

Trong danh sách triệu tập chuẩn bị cho trận đấu gặp Nepal, bên cạnh những trụ cột quen thuộc như Văn Khang hay Đình Bắc, HLV Kim Sang Sik đã gọi thêm hàng loạt gương mặt trẻ trải đều các tuyến, lên tuyển Việt Nam.

Đây rõ ràng không phải là sự thử nghiệm ngẫu hứng. Quyết định của ông thầy người Hàn Quốc cho thấy một định hướng rõ ràng: trẻ hóa lực lượng và xây dựng nền móng lâu dài cho tuyển Việt Nam, sau thời gian dài không có nhiều biến động về nhân sự.

Nhiều gương mặt trẻ lần đầu tiên được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội ở tuyển Việt Nam

Ông Kim Sang Sik lúc còn ở quê nhà Hàn Quốc, được biết đến là vị chiến lược gia dám dùng người, đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Và giờ, ở Việt Nam, ông tiếp tục thể hiện triết lý ấy, theo một cách khá đúng đắn.

Là thế, khi chọn Nepal, một đối thủ yếu hơn để “thử lửa” cho lớp kế cận chắc chắn đúng đắn, bước đi khôn ngoan. Bởi vừa đảm bảo kết quả, vừa tạo môi trường tích lũy kinh nghiệm thực tế cho những cầu thủ trẻ mang trong mình khát vọng chinh phục.

Liệu thời của người trẻ đã đến?

Chưa thể vội vàng khẳng định một "triều đại" mới của các cầu thủ trẻ đã thực sự bắt đầu. Tuy nhiên, động thái quyết liệt và sự tin tưởng rõ ràng từ HLV Kim Sang Sik đang là cơ sở vững chắc nhất để người hâm mộ có quyền tin tưởng vào một sự chuyển giao thế hệ đang xảy ra ở tuyển Việt Nam.

Sở dĩ có niềm tin như vậy là vì nhiều cựu binh thuộc "thế hệ vàng" từng làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam giờ đây đã bắt đầu bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

Những những các cầu thủ trẻ sẽ cần nỗ lực nếu muốn chiếm vị trí của nhóm đàn anh

Hoặc việc có đủ đầy các danh hiệu cao quý khiến khát vọng cống hiến của nhóm cựu binh cũng vì thế mà giảm đi như một quy luật tất yếu. Và khi xảy ra điều này, bắt buộc ông Kim Sang Sik hay bất cứ HLV nào cũng phải nhìn ra để cần tiến hành một cuộc cách mạng về nhân sự.

Dù vậy, cơ hội mở ra không đồng nghĩa với một con đường trải hoa hồng. Nhóm cầu thủ trẻ cần phải nhận thức rõ rằng, dù các đàn anh có thể sút giảm về thể lực hay thậm chí phong độ thì vẫn vượt trội hơn hẳn về kinh nghiệm, tư duy chiến thuật, bản lĩnh trận mạc.

Vậy nên, để có thể cạnh tranh sòng phẳng một vị trí chính thức, những Văn Khang, Đình Bắc, Nhật Minh, Hiểu Minh, Xuân Bắc… sẽ phải nỗ lực gấp nhiều lần, chắt chiu từng phút giây được ra sân để học hỏi và chứng tỏ giá trị.

Cơ hội đã được HLV Kim Sang Sik trao, nhưng nắm bắt và biến nó thành bước ngoặt sự nghiệp hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản lĩnh và sự cầu tiến của mỗi cá nhân. Thời của người trẻ có thể chưa đến ngay lập tức, nhưng bình minh thì chắc chắn đã bắt đầu.