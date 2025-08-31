“Đây là lần đầu tiên tôi được về quê thi đấu, cũng mong người hâm mộ đến sân cổ vũ không chỉ riêng cho tôi mà cho U23 Việt Namđể có thể đạt thành tích tốt nhất.

Tôi đi xa từ nhỏ, nên mọi người ở quê hầu như chỉ cổ vũ qua truyền hình. Lần này đá ở Phú Thọ, gia đình và bà con có thể trực tiếp đến sân cổ vũ, đó sẽ là nguồn cảm hứng thi đấu rất lớn với tôi”, Xuân Bắc cho biết.

Tiền vệ Xuân Bắc. Ảnh: VFF

Xuân Bắc sinh ra tại Phú Thọ. Anh là một trong những cầu thủ U23 Việt Nam nhận được sự cổ vũ đặc biệt từ các CĐV quê nhà tại vòng U23 Đông Nam Á 2026, được tổ chức tại Việt Trì.

Ở U23 Việt Nam, Xuân Bắc là mẫu tiền vệ giàu tính tổ chức, chơi thông minh, cơ động và thoát pressing tốt. Dù không có lợi thế thể hình, anh vẫn luôn đảm nhiệm vai trò “ông chủ tuyến giữa”, giúp lối chơi của đội trở nên mềm mại nhưng đầy chắc chắn.

Màn trình diễn thuyết phục của tiền vệ trẻ tại giải U23 Đông Nam Á 2025 giúp anh được bầu vào đội hình tiêu biểu, trở thành tiền vệ trung tâm duy nhất của U23 Việt Nam góp mặt trong danh sách này.

U23 Việt Nam sẵn sàng cho giải châu Á. Ảnh: VFF

“Hành trình vừa rồi ở U23 Đông Nam Á là hành trình khá mới với tôi, cũng là lần đầu tiên tôi thi đấu nhiều ở đội tuyển. Đó là nguồn động lực lớn để bản thân tôi tiếp tục nỗ lực phát triển hơn nữa”, Xuân Bắc khẳng định.

U23 Việt Nam hiện tại đang tích cực tập luyện cho vòng loại U23 châu Á 2026. Tại bảng C, thầy trò HLV Kim Sang Sik lần lượt gặp U23 Bangladesh (3/9), U23 Singapore (6/9) và U23 Yemen (9/9).