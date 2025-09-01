Tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Bangladesh (3/9), U23 Singapore (6/9) và U23 Yemen (9/9). Theo điều lệ, sau vòng loại, 11 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền tham dự VCK, cùng với đội chủ nhà Saudi Arabia.

Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang Sik là giành ngôi nhất bảng. Đây là nhiệm vụ không quá khó khăn bởi Khuất Văn Khang cùng các đồng đội được đánh giá cao hơn các đối thủ tại bảng C, dù vậy đội chủ nhà phải chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt, tập trung cho từng trận đấu.

U23 Bangladesh có mặt tại Việt Trì từ ngày 30/8. Ảnh: VFF

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam gặp U23 Bangladesh. Đội hình của U23 Bangladesh tham dự vòng loại năm nay được chú ý với sự xuất hiện của chân sút nhập tịch Cuba Mitchell - người mang 3 dòng máu là Anh, Jamaica và Bangladesh, từng thi đấu cho các đội trẻ ở Anh như Birmingham và Sunderland.

Chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Bangladesh có 2 trận giao hữu với U23 Bahrain và đều thua với các tỷ số 0-1 và 2-4. ​Đội bóng của HLV AKM Saiful Bari Titu được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn tại bảng C.

Đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam là U23 Singapore. Đội bóng này chỉ mang sang Việt Nam đội hình U20. Trong số 23 cầu thủ được triệu tập, chỉ có ba người sinh năm 2003, còn lại đều rất trẻ. Đây cũng không phải là trở ngại với thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Tiền đạo Hamza Mahrous của U23 Yemen.

Ở trận cuối bảng C, U23 Việt Nam có trận đấu mang tính quyết định với U23 Yemen. Đội bóng Tây Á gây chú ý khi sở hữu 3 tiền đạo đều là tuyển thủ quốc gia. Đó là Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous – những gương mặt vừa khoác áo ĐT Yemen tại loạt trận FIFA Days tháng 6/2025 gặp Bhutan và Lebanon ở vòng loại Asian Cup 2027.

Trong danh sách tham dự vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Yemen chỉ có một người thi đấu ở nước ngoài là thủ môn Muhammad Ramadan Shuey Jumaan (đang chơi bóng tại Saudi Arabia), các cầu thủ còn lại đều đang khoác áo các CLB trong nước.

Dù U23 Yemen là đối thủ đáng gờm, nhưng nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng, đoạt tấm vé dự VCK U23 châu Á 2026.