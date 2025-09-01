Đối thủ không quá mạnh

Phải thừa nhận rằng, các đối thủ cùng bảng với U23 Việt Nam là U23 Yemen, U23 Singapore và U23 Bangladesh không phải là những cái tên quá sừng sỏ ở cấp độ châu lục. Mỗi đội đều có những vấn đề của riêng mình.

U23 Bangladesh dù gây chú ý với việc triệu tập cầu thủ nhập tịch gốc Anh Cuba Mitchell (từng ăn tập ở lò trẻ Sunderland), nhưng chỉ một cá nhân rất khó giúp đội bóng Nam Á gây bất ngờ.

U23 Việt Nam được đánh giá mạnh nhất ở bảng C tại vòng loại U23 châu Á

Trong khi đó, U23 Singapore lại mang đến Việt Trì một đội hình rất trẻ, thực chất là lứa U20 nòng cốt từ CLB Young Lions. Động thái này cho thấy đội bóng cùng khu vực không đặt nặng mục tiêu thành tích. Việc không tham dự giải U23 Đông Nam Á gần nhất cũng khiến sự chuẩn bị và tính gắn kết của đội bóng này bị đặt dấu hỏi.

U23 Yemen được xem là đối thủ khó chịu nhất, nhưng đội bóng Tây Á cũng chưa phải quá tầm so với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik, nhất là khi kinh nghiệm thi đấu quốc tế khá hạn chế, nên U23 Việt Nam hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm.

Chỉ cần U23 Việt Nam là chính mình

Khi các đối thủ không quá vượt trội, chìa khóa để giành tấm vé đi tiếp nằm trọn trong tay thầy trò HLV Kim Sang Sik. Vấn đề của U23 Việt Nam không nằm ở tinh thần hay khả năng phòng ngự, mà tập trung ở khâu tấn công. Giờ là lúc cần phải giải quyết triệt để những điểm yếu cố hữu đó.

Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của các chân sút U23 Việt Nam vẫn còn rất thấp. Trước những đối thủ có thể sẽ chơi phòng ngự số đông, việc chắt chiu và tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất sẽ mang tính chất quyết định. Các tiền đạo như Quốc Việt, Đình Bắc, Thanh Nhàn cần phải lạnh lùng và sắc bén hơn trong vòng cấm.

Và chỉ cần là chính mình sẽ giành vé dự VCK U23 châu Á 2026

Bên cạnh đó, đội bóng cần cải thiện khả năng tạo đột biến từ những đường chuyền ở khu vực giữa sân. Việc thiếu đi những đường chọc khe thông minh hay những pha phối hợp tấn công trung lộ sắc sảo đã khiến lối chơi của U23 Việt Nam đôi khi trở nên đơn điệu, dễ bị bắt bài.

Sự xuất hiện của Trần Thành Trung đang được kỳ vọng có thể giải quyết triệt để những vấn đề còn tồn tại ở khu vực giữa sân và giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chiến thắng.

Với lợi thế sân nhà và thực lực được đánh giá cao nhất bảng, U23 Việt Nam đang nắm trong tay quyền tự quyết. Chặng đường đến Saudi Arabia vào năm 2026 sẽ dễ dàng nếu các học trò của ông Kim Sang Sik giải quyết được những vấn đề của chính mình và chơi một thứ bóng đá tự tin và hiệu quả hơn so với những gì nhìn thấy ở giải U23 Đông Nam Á.