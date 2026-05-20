Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của 34 bị cáo. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế) và Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục ATTP) kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo.

Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong 20 năm tù; Trần Việt Nga 15 năm tù về tội Nhận hối lộ. Hai cựu phó Cục trưởng Cục ATTP là Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn lần lượt nhận 12 và 7 năm tù.

30 bị cáo là cán bộ cấp dưới nhận mức án từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 9 năm tù về cùng tội Nhận hối lộ. Đối với nhóm 21 bị cáo tội Đưa hối lộ, tòa tuyên phạt các mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2018-2025, lợi dụng các quy định của pháp luật, một số lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ thuộc Cục ATTP cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã thực hiện hành vi đưa, nhận hối lộ để thẩm định, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm cấp Giấy chứng nhận GMP.

Từ tháng 8/2018, sau khi được ông Nguyễn Thanh Phong phân công ký cấp Giấy xác nhận, bà Trần Việt Nga đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện cơ chế thu tiền, yêu cầu các chuyên viên Phòng Giám sát và Truyền thông chuyển cho bà ít nhất 2 triệu đồng mỗi hồ sơ.

Từ đó, các chuyên viên yêu cầu cá nhân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo phải chi tiền, với mức trung bình từ 4-9 triệu đồng mỗi hồ sơ. Cơ quan điều tra xác định, riêng bị cáo Nguyễn Thanh Phong đã hưởng lợi gần 44 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số tổ chức, cá nhân làm dịch vụ đăng ký bản công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo đã thỏa thuận, thống nhất đưa tiền cho chuyên viên và lãnh đạo Cục ATTP để được hỗ trợ, tạo điều kiện hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ, không bị yêu cầu sửa đổi, bổ sung nhiều lần.

Theo HĐXX cấp sơ thẩm, vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục ATTP Bộ Y tế là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, có sự câu kết giữa lãnh đạo, chuyên viên và doanh nghiệp; xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

Hành vi phạm tội xảy ra trong lĩnh vực ATTP, tiềm ẩn nhiều hệ lụy nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng, gây hoang mang trong xã hội. Việc đưa vụ án ra xét xử là cần thiết nhằm răn đe, phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Thanh Phong và bà Trần Việt Nga là người giữ vai trò chính, người chủ mưu, cầm đầu trong việc đưa ra chủ trương nhận tiền hối lộ và phân chia theo cấp bậc.

Cựu cục trưởng nộp thêm tiền khắc phục hậu quả vụ án

Tổng số tiền các bị cáo nhận trong vụ án nhận hối lộ đặc biệt lớn, được xác định là 94,8 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Phong hưởng lợi cá nhân 43,9 tỷ đồng. Bản án sơ thẩm xác định, bị cáo Nga hưởng lợi cá nhân hơn 8,1 tỷ đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Phong cho biết đã khắc phục toàn bộ hậu quả bị quy kết và tự nguyện nộp sung quỹ nhà nước để khắc phục hậu quả chung của vụ án thêm 70 triệu đồng.

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Trần Việt Nga đã nộp hơn 1,9 tỷ đồng; đồng thời cung cấp thêm các tài liệu mới thể hiện nhiều thành tích, khen thưởng trong công tác như Huân chương Lao động hạng Ba, bằng khen và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện…

Tương tự, các bị cáo khác cũng xuất trình các tình tiết mới như được Bộ Y tế, Cục ATTP có đơn đề nghị áp dụng chính sách khoan hồng với các bị cáo để tòa phúc thẩm xem xét.