Từ cuối năm 2024 đến nay, nhiều dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại Hà Nội được khởi công nhưng giá có xu hướng tăng mạnh. Nếu trước năm 2023, giá bán NƠXH tại Thủ đô dao động từ 13-17 triệu đồng/m2 thì nay liên tiếp xuất hiện kỷ lục mới.

Dự án hiện có giá cao nhất là khu NƠXH Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực (tên thương mại Rice City Long Châu), phường Bồ Đề (trước là phường Thượng Thanh, quận Long Biên). Dự án do liên danh CTCP Him Lam Thủ đô và CTCP BIC Việt Nam làm chủ đầu tư, chính thức mở bán hôm 1/10.

Giá bán trung bình công bố là 29,4 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa tính phí bảo trì). Với mức giá hiện tại, căn nhỏ nhất 32,3m2 có giá khoảng 950 triệu đồng, căn lớn nhất 77,2m2 có giá hơn 2,26 tỷ đồng.

Trước đó, kỷ lục thuộc về dự án NƠXH Hạ Đình, phường Thanh Liệt của liên danh Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (Udic), CTCP Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội (Haweicco) và CTCP Xây dựng và phát triển nhà DAC Hà Nội. Giá tạm tính tại dự án là khoảng 25 triệu đồng/m2, tương đương 1,75 tỷ đồng cho căn 70m2.

Biểu đồ: Hồng Khanh

Các dự án NƠXH tại Đông Anh và khu đô thị Kim Hoa (xã Tiến Thắng) lần lượt có giá 20,6 triệu đồng/m2 và 20,2 triệu đồng/m2.

Dự án có giá thấp nhất trong 5 dự án đang và sắp mở bán là CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc (trước đây là Kim Chung, huyện Đông Anh), do Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội cùng Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư.

Giá bán tạm tính là 18,4 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT và phí bảo trì). Giá cho thuê là 91.700 đồng/m2/tháng, thuê mua 312.860 đồng/m2/tháng trong 5 năm. Với mức giá này, các căn hộ diện tích 49,8-64m2 có giá bán từ 920 triệu đến 1,2 tỷ đồng.

Đại diện Tổng công ty Viglacera lý giải, lợi thế của dự án là chủ đầu tư tự chủ được vật liệu xây dựng. “Viglacera không chỉ là nhà đầu tư mà còn chủ động toàn bộ nguồn vật liệu. Chúng tôi cung cấp hầu hết sản phẩm hoàn thiện cho công trình từ gạch ốp lát, sứ vệ sinh, thiết bị nhà bếp, bê tông khí chưng áp... Tất cả đều nội địa hóa, giúp cắt giảm chi phí nhập khẩu, vận chuyển và trung gian”, vị đại diện nói.

Tới đây, Viglacera còn đưa vào sử dụng các sản phẩm từ bộ sưu tập Eurotile Season 2025 và sản phẩm đá nung kết Vasta Stone vân trong xương.

Dự án nhà ở xã hội CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung. Ảnh: Hồng Khanh

Ông Mai Xuân Đức, Tổng giám đốc CTCP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera, cho biết, từ cuối năm 2022, doanh nghiệp đã vận hành dây chuyền Sacmi Continua+ (Ý) - công nghệ hiện đại nhất thế giới trong sản xuất đá nung kết, cho ra tấm đá khổ lớn 1,6 x 3,2 m thương hiệu Vasta Stone. Đây vẫn là kích thước lớn nhất tại Việt Nam mà doanh nghiệp trong nước có thể sản xuất.

Dòng gạch Eurotile, ra mắt lần đầu năm 2018, nay đã phát triển thành bộ sưu tập Eurotile Season 2025 với 38 bộ, hàng trăm mẫu.

Theo ông Đức, dù là vật liệu cao cấp, nhiều hạng mục NƠXH vẫn có thể sử dụng. “Chúng tôi sẽ xem xét dùng đá Vasta cho các hạng mục như sảnh, thang máy, tam cấp… vừa đảm bảo chất lượng, vừa nâng tính thẩm mỹ cho công trình,” ông nói.

KTS Nguyễn Văn Tất cho rằng, thiết kế công trình cần bốn tiêu chí cơ bản: bền vững, hợp lý, hiệu quả và đẹp. Ông chia sẻ từng thuyết phục một chủ đầu tư sử dụng hoàn toàn vật liệu nội địa cho tòa văn phòng cao tầng, giúp chi phí chỉ bằng một nửa so với khi dùng gạch nhập, trong khi chất lượng tương đương.

“Khi làm chủ được vật liệu, giá thành sẽ hợp lý hơn, khâu phân phối và bảo hành cũng thuận lợi. Nhiều công trình dùng vật liệu ngoại, chỉ cần một viên gạch vỡ cũng phải nhập lại để thay, rất mất thời gian”, ông Tất nói.