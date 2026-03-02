Dự kiến ngày 10/3, TAND TPHCM sẽ mở phiên xét xử bị cáo Hồ Văn Búp (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải), Nguyễn Văn Dương (cựu Phó giám đốc) cùng 28 đồng phạm về các tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Giả mạo trong công tác; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước - quy định tại Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, trước đó Công an TPHCM mở rộng điều tra, làm rõ sai phạm tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III và 5 trung tâm trực thuộc, gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải; Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải Thuận An; Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe; Trung tâm Đào tạo lái xe.

Trong đó, Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải được Sở Giao thông vận tải TPHCM cấp phép đào tạo, cấp chứng chỉ sơ cấp nghề lái ôtô các hạng B1, B2, C, nhưng không có chức năng sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Giai đoạn từ tháng 10/2021 đến 9/2022, sau khi Hồ Văn Búp được bổ nhiệm làm Giám đốc, trung tâm mở 50 khóa đào tạo với hơn 3.800 học viên. Tuy nhiên, nhiều học viên không tham gia đủ thời lượng học theo quy định, không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp, khiến số hồ sơ đăng ký thi giảm, trung tâm đối mặt nguy cơ thiếu hụt kinh phí hoạt động.

Bị cáo Hồ Văn Búp. Ảnh: CACC

Nhằm duy trì hoạt động, tháng 11/2021, Nguyễn Văn Dương đề xuất không yêu cầu học viên học lý thuyết, thi hết môn theo quy định mà chỉ hợp thức hóa số buổi học và kết quả thi. Đề xuất này được Hồ Văn Búp cùng các đảng viên tại trung tâm thống nhất.

Sau đó, lãnh đạo Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải chỉ đạo nhân viên, giáo viên không tổ chức học tập trung, ký khống sổ sách, bài thi để hoàn thiện hồ sơ. Khi thi tốt nghiệp, giáo viên được giao đưa bảng tổng hợp điểm cho học viên ký khống; trường hợp không dự thi vẫn được bổ sung chữ ký để đủ điều kiện cấp chứng chỉ.

Theo cáo trạng, Hồ Văn Búp đã chỉ đạo cấp chứng chỉ trái quy định cho hơn 3.800 học viên, gây thiệt hại hơn 14,69 tỷ đồng. Để hợp thức hồ sơ đào tạo thực hành, ông này còn chỉ đạo mua 421 hóa đơn GTGT khống của hai doanh nghiệp xăng dầu, thu lợi bất chính hơn 12,9 tỷ đồng.

Khi bị kiểm tra thuế, Búp đưa hối lộ 1 tỷ đồng cho hai cán bộ trong đoàn kiểm tra nhằm bỏ qua sai phạm.

Đối với Nguyễn Văn Dương, cáo trạng xác định bị cáo giữ vai trò đồng phạm giúp sức, tham gia chỉ đạo giả mạo hồ sơ, mua hóa đơn khống và cùng kế toán trưởng chuẩn bị 446 triệu đồng để đưa hối lộ.

Theo cơ quan điều tra, 5 trung tâm trên đã cấp trái phép chứng chỉ cho hơn 12.000 học viên. Quá trình điều tra, các bị cáo đã nộp lại hơn 11 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

VKSND TPHCM xác định lãnh đạo Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III không thực hiện nghiêm các quy định nội bộ trong việc phân công nhiệm vụ, ký văn bản ủy quyền trái quy định; đồng thời thiếu kiểm tra, giám sát hoạt động của các trung tâm trong công tác quản lý đào tạo, quản lý hồ sơ và tổ chức sát hạch.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại 5 trung tâm thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III trong giai đoạn 2021-2022. Sai phạm diễn ra có hệ thống, kéo dài, xuất phát từ việc lãnh đạo các trung tâm lợi dụng chức vụ, quyền hạn, không thực hiện đúng chức trách được giao.

Theo cáo trạng, hành vi của các bị can đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đào tạo và cấp giấy phép lái xe; gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông, làm giảm uy tín cơ quan quản lý Nhà nước và gây bức xúc trong xã hội. Cơ quan tố tụng nhận định hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, do đó cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.