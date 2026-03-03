Trưa nay (3/3), TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Kiên Đại Vĩ và Thạch Hồng Hải (cùng 23 tuổi, ngụ Vĩnh Long) mỗi bị cáo 5 năm tù về tội “Giết người”. Vĩ và Hải đã tông xe vào chốt cảnh sát giao thông ở xã Bình Hưng, TPHCM.

Theo cáo buộc, ngày 16/11/2020, Hải và Vĩ chở nhau từ Trà Vinh (cũ) lên TPHCM để làm thuê. Đến 11h30 cùng ngày, cả hai tới đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh cũ). Vào thời điểm này, Trạm Cảnh sát giao thông Đa Phước phân công các tổ làm nhiệm vụ kiểm tra tốc độ phương tiện lưu thông trên đường.

Lực lượng làm nhiệm vụ được chia thành hai tổ, trong đó, tổ 1 kiểm tra tốc độ; khi phát hiện phương tiện vi phạm sẽ thông báo cho tổ 2 dừng xe và lập biên bản xử lý theo quy định.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: YL

Khi phát hiện Vĩ điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, tổ 1 đã báo cho tổ 2 biết để dừng xe. Nhận được thông báo, anh Phan Tân Nhân là cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh yêu cầu Vĩ dừng xe. Thấy vậy, Vĩ giảm tốc độ thì Hải ngồi sau nói: “Trả số xe lại, tăng tốc độ chạy qua luôn” và Vĩ thực hiện theo, tăng ga chạy nhanh về phía trước khiến chiếc xe lao thẳng vào người anh Nhân.

Sau khi tông anh Nhân, chiếc xe ngã ra đường. Vĩ và Hải vùng dậy bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ khống chế, bắt giữ.

Cú tông mạnh khiến anh Nhân bị thương nặng và được đồng đội đưa đi cấp cứu. Dù thoát chết nhưng anh Nhân bị thương tích 36%.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.