Hồ sơ bệnh án dày cộp

Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Mai Văn Lực – Khoa Ngoại Tiết niệu và Nam khoa, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết, cách đây khoảng một tháng, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân cao tuổi đặc biệt, là cụ ông 90 tuổi.

Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân dày cộp với hàng loạt bệnh lý nặng như bí tiểu do u tiền liệt tuyến nghi ngờ ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), tăng huyết áp… Trước đó không lâu, cụ vừa trải qua một cơn nguy kịch tại tuyến dưới do ho ra máu ồ ạt vì vỡ động mạch khí - phế quản. Nhờ sự can thiệp cấp cứu kịp thời và xuất sắc của các bác sĩ tuyến tỉnh, cụ đã được “giật lại từ tay tử thần” sau hai tuần điều trị hồi sức tích cực.

Tuy nhiên, do thể trạng quá yếu, bệnh nhân chưa thể rút sonde tiểu hay tiến hành phẫu thuật điều trị u tiền liệt tuyến. Qua sự giới thiệu của một bệnh nhân cũ, gia đình đã liên hệ và xin chuyển cụ lên Bệnh viện E để tiếp tục điều trị.

Ngay từ khi tiếp nhận, bài toán khó được đặt ra cho ê-kíp điều trị lúc này là làm thế nào giải quyết khối u tiền liệt tuyến để cụ có thể đi tiểu bình thường, nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho một cơ thể già nua, phổi yếu và vừa trải qua biến cố sinh tử.

Bệnh nhân tái khám tại bệnh viện. Ảnh: PV.

Bác sĩ đưa ra hai hướng điều trị được cân nhắc kỹ lưỡng như dẫn lưu bàng quang lâu dài an toàn nhưng ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống, hoặc phẫu thuật nội soi cắt u. Tuy nhiên, cuộc phẫu thuật này là một thử thách thực sự với bệnh nhân 90 tuổi.

Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa với sự tham gia của Ngoại tiết niệu - Nam học, Gây mê hồi sức, Hô hấp, Chẩn đoán hình ảnh, Dinh dưỡng lâm sàng, Phục hồi chức năng… Tất cả cùng chung một mục tiêu: “Nâng niu” từng chỉ số sinh tồn của cụ. Suốt 10 ngày tiền phẫu, cụ được điều chỉnh huyết áp, cải thiện hô hấp, nâng cao thể trạng để đủ sức chịu đựng cuộc mổ.

Quyết định nhân văn từ bác sĩ

Ca phẫu thuật được lên lịch vào thứ Sáu, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, nhưng đúng lúc ấy, con gái cụ nghẹn ngào xin bác sĩ cho hoãn mổ. Lý do, cuối tuần đó là đám cưới cháu trai nội, gia đình mong muốn nếu sức khỏe tạm ổn, cụ được về quê 2–3 ngày để dự ngày vui trọn vẹn. Họ lo lắng rằng, nếu mổ ngay, lỡ có điều gì không may xảy ra, cả gia đình sẽ ân hận suốt đời.

Trước ánh mắt lo âu của người con và hình ảnh cụ ông nằm lặng lẽ trên giường bệnh, bác sĩ Mai Văn Lực đã đưa ra một quyết định đồng ý cho cụ về dự đám cưới.

“Bởi trong cuộc đời, có những khoảnh khắc quý giá hơn cả phẫu thuật, đó là khoảnh khắc sum vầy gia đình, là liều thuốc tinh thần mà không loại thuốc nào có thể thay thế”, bác sĩ Lực nói.

Ba ngày sau, cụ quay trở lại bệnh viện với một tinh thần thoải mái, tin tưởng và sẵn sàng. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, thành công ngoài mong đợi nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của toàn bộ ê-kíp.

Cuối tuần qua, bệnh nhân đến tái khám sau 1 tháng thực hiện ca mổ. Các bác sĩ đều bất ngờ về sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, không có bất thường.

Theo bác sĩ Lực, điều trị không chỉ bằng kỹ thuật và thuốc men, mà còn bằng sự thấu hiểu, tôn trọng những giá trị tinh thần của người bệnh và gia đình.

Bên cạnh việc chuẩn bị chuyên môn, các bác sĩ xác định chuẩn bị tâm lý trước ca mổ là yếu tố then chốt. Trước khi có chỉ định phẫu thuật, cả bệnh nhân và người nhà đều không tránh khỏi tâm lý hoang mang, lo lắng. Với những bệnh nhân lớn tuổi, mang nhiều bệnh nền, sự căng thẳng ấy càng rõ rệt hơn, đôi khi khiến việc đưa ra quyết định trở nên vô cùng khó khăn.

Thấu hiểu điều đó, ê-kíp điều trị không chỉ tập trung vào các chỉ số y khoa mà còn đồng hành cùng người bệnh và gia đình trong suốt quá trình. Trước mổ, bác sĩ luôn dành thời gian giải thích cặn kẽ “bức tranh tổng thể” về quá trình điều trị, từ trước, trong cho đến sau phẫu thuật, giúp mọi người hiểu rõ, an tâm và chủ động phối hợp.

Khi có sự thông hiểu và tin tưởng, tâm lý người bệnh ổn định hơn, tinh thần được nâng đỡ, qua đó góp phần quan trọng vào sự thành công của ca mổ.

