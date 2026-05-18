Theo cơ quan chức năng, vụ việc được phát hiện sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin phản ánh một số biển báo cứu hộ trên tuyến cao tốc qua địa bàn xã Quảng Ninh bị tác động, làm mất số điện thoại hỗ trợ phương tiện gặp sự cố.

Tiếp nhận phản ánh, Công an xã Quảng Ninh vào cuộc xác minh và xác định người thực hiện hành vi là Lê Văn Huấn (SN 1987, trú thôn Tây, xã Quảng Ninh), chủ một cơ sở sửa chữa lốp ô tô trên địa bàn.

Ông Huấn dùng vật nhọn cạo xóa số điện thoại trên bảng thông tin cứu hộ dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam. Ảnh cắt từ clip

Làm việc với cơ quan công an, ông Huấn thừa nhận ngày 3/5 đã dùng dụng cụ cạo sơn để xóa các số hotline cứu hộ, sửa chữa phương tiện trên biển báo tại Km663+610 cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua thôn Hà Kiên, xã Quảng Ninh.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh giữa ông Huấn và một cơ sở sửa chữa khác tại xã Lệ Ninh.

Căn cứ hồ sơ vụ việc, Công an xã Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Huấn 1,5 triệu đồng về hành vi tháo dỡ, phá hủy hoặc làm hư hại biển báo, biển chỉ dẫn của cơ quan, tổ chức.

Ngoài mức phạt trên, cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ chuyển Cục Cảnh sát giao thông xem xét, xử lý thêm hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định trên cao tốc của ông Huấn.