Xôn xao lô hàng 80kg xác ve sầu ở Lạng Sơn bị kiểm tra nguồn gốc

Ngày 10/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe khách đang dừng ở ven đường để lực lượng liên ngành như quản lý thị trường và CSGT kiểm tra.

Lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 1, tỉnh Lạng Sơn cho biết, toàn bộ lô hàng xác ve sầu sấy khô bị tạm giữ để chờ chủ sở hữu tới trụ sở để làm việc và trình các giấy tờ liên quan. Theo quy định, khi lưu thông, lô hàng phải có hóa đơn, phiếu xuất kho, bảng kê hàng hóa hoặc hợp đồng thu mua dược liệu để chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Trao đổi với PV, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng việc kiểm tra lô hàng là có căn cứ, đồng thời ông cũng chỉ ra cách chủ hàng tự bảo vệ quyền lợi của mình.

Sau đó, chủ lô hàng ở Hà Nội đã ủy quyền một người khác đến trụ sở Đội Quản lý thị trường số 1, tỉnh Lạng Sơn để mang giấy tờ tới xác minh nguồn gốc của lô hàng.

Vải sớm mất mùa, giá chênh gấp ba

Sản lượng giảm hơn một nửa, sâu bệnh xuất hiện dày khiến chất lượng vải chín sớm tại Bắc Ninh phân hóa chưa từng thấy. Đầu vụ, vải đẹp được thu mua hơn 30.000 đồng/kg, trong khi nhiều lô quả sâu, mẫu mã xấu chỉ bán được 10.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận tại các điểm cân ở xã Phúc Hòa, Bắc Ninh trong hai ngày 14-15/5, những lô vải đẹp, đồng đều, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc luôn được thu mua với giá cao. Ngược lại, vải quả nhỏ, màu sắc không đồng đều hoặc bị sâu đầu thường bị ép giá xuống mức rất thấp.

Mặc dù giá bán vải chín sớm năm nay không thấp nhưng với nhiều hộ dân, thu nhập thực tế vẫn giảm mạnh do sản lượng sụt giảm sâu.

Vải chín sớm tại xã Phúc Hòa năm nay mất mùa, chất lượng phân hóa mạnh khiến giá bán chênh lệch lớn giữa hàng đẹp và hàng xấu. Ảnh: Bảo Khánh

Giá xăng dầu giảm rất mạnh từ đỉnh

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành 14/5 được điều chỉnh giảm. Giá dầu diesel hạ còn hơn 27.000 đồng/lít, còn xăng RON95 hạ về sát 24.000 đồng/lít.

Tính từ mức đỉnh ghi nhận vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, giá xăng E5 RON92 đã giảm 6.980 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 9.762 đồng/lít và dầu diesel giảm mạnh 17.562 đồng/lít (7 kỳ điều chỉnh giảm kể từ mức đỉnh).

Trong khi đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố giá xăng sinh học E10 RON95-V là 24.630 đồng/lít. Mức giá này được áp dụng từ sau 24h ngày 12/5 trên toàn hệ thống cửa hàng xăng dầu của tập đoàn trên toàn quốc.

Sau E10 RON95-III, các doanh nghiệp xăng dầu tiếp tục công bố giá bán E10 RON95-V. Một số đơn vị chính thức bán xăng E10 trên toàn bộ hệ thống cửa hàng của mình từ ngày 15/5.

Giấu trong thùng bia, ghe chở rau củ, dầu diesel bị tuồn qua biên giới

Ngày 11/5, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Cục Hải quan cho biết, từ ngày 15/3 đến 14/4, toàn ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 2.152 vụ vi phạm, tăng 822 vụ, tương đương 61,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý là tình trạng vận chuyển trái phép vàng và dầu diesel tại tuyến biên giới miền Trung giáp Lào và tuyến đường sông Tây Nam giáp Campuchia.

Từ giấu trong thùng kim loại trên xe đầu kéo, trà trộn trong lô bia xuất khẩu đến ngụy trang trên ghe chở rau củ, chỉ trong một tháng, lực lượng hải quan liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép dầu diesel qua biên giới Lào và Campuchia.

Cuộc đua xuất khẩu: Bắc Ninh vững top 1, Phú Thọ bất ngờ vượt Hải Phòng

Thống kê mới nhất của Cục Hải quan cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Bắc Ninh trong tháng 4 tiếp tục bứt phá, đạt 8,8 tỷ USD. Lũy kế 4 tháng đầu năm nay, Bắc Ninh tiếp tục giữ vững vị trí top đầu các địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước, khi đạt gần 32,81 tỷ USD.

Với giá trị xuất khẩu đạt gần 31,33 tỷ USD, TPHCM xếp vị trí thứ hai và kém tỉnh dẫn đầu là Bắc Ninh 1,48 tỷ USD.

Kế tiếp là Phú Thọ với kim ngạch 16,04 tỷ USD. Với con số này, Phú Thọ đã vượt Hải Phòng để trở thành tỉnh đứng thứ ba cả nước về xuất khẩu hàng hóa trong 4 tháng đầu năm nay.