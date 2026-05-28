Real Madrid là một trong số ít đội bóng trên thế giới đủ khả năng tài chính để kéo ngôi sao người Argentina rời Stamford Bridge.

Trong khi Man City - chuẩn bị bổ nhiệm HLV cũ của Fernandez là Enzo Maresca lại đang ưu tiên theo đuổi tiền vệ Elliot Anderson (Nottingham Forest).

Enzo Fernandez vừa bày tỏ nguyện vọng rời Chelsea, sau khi đội bóng thành London không thể giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.

Nhà vô địch World Cup 2022 vẫn nằm trong kế hoạch Chelsea thời tân HLV Xabi Alonso. Thế nên, lãnh đạo The Blues sẽ không chấp nhận bán anh với giá rẻ.

Tương lai cầu thủ 25 tuổi bị đặt dấu hỏi suốt thời gian qua, đặc biệt kể từ khi người đại diện Javier Pastore công khai thừa nhận, họ sẽ cân nhắc rời đi nếu Chelsea không đề nghị hợp đồng mới.

Hai bên đã có vài cuộc đàm phán, nhưng khác với trường hợp Reece James hay Moises Caicedo, chưa có thỏa thuận gia hạn nào đạt được.

Enzo Fernandez cũng nhiều lần "thả thính" Real Madrid trong mùa giải vừa qua. Những phát ngôn của anh khiến Chelsea phải áp dụng án phạt nội bộ, cấm thi đấu hai trận sau đợt tập trung ĐTQG gần nhất.

Nếu thương vụ đạt mốc 120 triệu bảng, Enzo sẽ trở thành vụ bán cầu thủ đắt thứ ba lịch sử bóng đá Anh, sau Philippe Coutinho (từ Liverpool sang Barcelona giá 142 triệu bảng) và Aleksandar Isak (từ Newcastle United tới Liverpool mức phí 125 triệu bảng).

Đầu năm 2023, The Blues từng chi 106,8 triệu bảng - kỷ lục thời điểm đó để đưa Enzo Fernandez về từ Benfica. Tiền vệ Argentina có thể chơi ở trung tâm hàng tiền vệ, đảm nhiệm vai trò số 10 hoặc dạt trái khi cần.

Enzo Fernandez đã vẫy tay chào CĐV Chelsea sau thất bại 1-2 trước Sunderland vòng cuối mùa. Thất bại khiến Chelsea chỉ xếp thứ 10 tại Premier League, đồng nghĩa không được góp mặt ở đấu trường châu Âu mùa sau.