Nhà tân vô địch La Liga đang gấp rút hoàn tất thương vụ trước thềm World Cup, đồng thời qua mặt Bayern Munich trong cuộc đua giành chữ ký Gordon.

Các điều khoản cá nhân đã được phía Gordon thảo luận với cả Barca lẫn Bayern, nhưng cầu thủ 25 tuổi đang hướng mắt về Nou Camp.

Barcelona chuẩn bị đón Anthony Gordon - Ảnh: SunSport

Giám đốc thể thao Barca - Deco có cuộc thương thảo với phía Newcastle hồi đầu tuần. "Chích chòe" ban đầu yêu cầu mức phí khoảng 80 triệu bảng cho thương vụ này.

Về phần cá nhân Gordon, anh đang rất muốn rời sân St James’ Park. Nhận thấy tâm lý bất ổn nơi cậu học trò, HLV Eddie Howe không thường xuyên sử dụng Gordon giai đoạn cuối mùa.

Trước đó, Bayern Munich từng xem Gordon là sự bổ sung lý tưởng cho hàng công giàu sức mạnh, được đánh giá chiếm ưu thế nhờ tiềm lực tài chính tốt hơn.

Tuy nhiên, đại diện của Gordon sẽ bay tới Barcelona để hoàn tất những thủ tục chuyển nhượng cuối cùng.

Gordon dự kiến tiến hành kiểm tra y tế cuối tuần này, trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng thời hạn 5 năm với gã khổng lồ xứ Catalunya.

Với việc chiêu mộ Anthony Gordon, gần như chắc chắn Barca sẽ không kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford từ MU.