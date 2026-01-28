Ngày 28/1, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thông tin, Trung tâm Chống độc tiếp nhận cấp cứu trường hợp người đàn ông 63 tuổi (trú tại Ninh Bình) chuyển từ tuyến dưới tới trong tình trạng hôn mê, thở khò khè, bỏng vùng mặt, đặt nội khí quản.

Theo người nhà, bệnh nhân có thói quen hít khói lá thảo mộc đốt để chữa xoang. Khoảng 14h ngày 22/1, ông đốt hỗn hợp gồm sọ dừa, đinh lăng, sừng trâu trong ống bơ và chùm chăn bông để xông khói và hít.

Đến 18h cùng ngày, người nhà phát hiện, bệnh nhân hôn mê, thở khò khè, bỏng vùng mặt. Khi được hỏi về nguồn gốc “bài thuốc”, người nhà cho biết, bệnh nhân xem chỉ dẫn trên mạng xã hội và làm theo.

Bệnh nhân ngộ độc nặng do làm theo hướng dẫn trên mạng. Ảnh:BVCC.

Tại Trung tâm Chống độc, kết quả chụp chiếu, xét nghiệm ghi nhận bệnh nhân ngộ độc khí CO, tổn thương tim - tiêu cơ vân và khả năng cao não sẽ bị tổn thương. Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, khắc phục hậu quả của ngộ độc và bỏng. Đến ngày 28/1, bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản, tỉnh táo, giao tiếp tốt.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết khí CO (carbon monoxide) không mùi, không màu, không gây khó chịu khi hít. Do đó, người dân khó nhận biết CO trong không khí.

Khí CO được hấp thu rất nhanh vào cơ thể và gây ngộ độc. Ở trong máu, CO gắn chặt với hồng cầu làm mất khả năng vận chuyển oxy của máu tới các cơ quan, khi tới các cơ quan, CO ức chế, bóp nghẹt hoạt động của tế bào, gây chết tế bào, đặc biệt ở não, tim và gây một loạt các phản ứng dây truyền phức tạp và tổn thương cấp tính cũng như di chứng về sau.

Các cơ quan hay bị tổn thương và thường bị nặng, bị sớm nhất là não, tim, cơ và các cơ quan có tốc độ chuyển hóa và nhu cầu oxy cao khác. Hậu quả của ngộ độc là cơ thể suy sụp rất nhanh, tử vong hoặc di chứng lâu dài.

Người dân tuyệt đối không đốt than, củi, vải, nhựa, khí ga, sử dụng các máy chạy nhiên liệu, máy nổ, nổ máy ô tô, xe máy… trong không gian kín, tránh nguy cơ ngộ độc khí CO.

Đặc biệt, người dân tuyệt đối không tin và làm theo các thông tin trên mạng xã hội. Khi có bệnh, mọi người cần thăm khám tại các cơ sở y tế, bệnh viện uy tín để được hướng dẫn, tư vấn cụ thể, không tự rước hoạ vào thân.

