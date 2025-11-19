MS 2025.313

Tại thôn Thanh Phúc, xã Đức Đồng (Hà Tĩnh), cả cuộc đời của hai vợ chồng ông Hoàng Văn Lân (83 tuổi) và bà Nguyễn Thị Lục (80 tuổi) gần như gắn chặt với nỗi nhọc nhằn, gồng gánh số phận nghiệt ngã mà chưa một ngày được thảnh thơi.

Ông bà có ba người con thì một người mắc bệnh nặng, hai người con gái: chị Hoàng Thị Nhi (SN 1976) và chị Hoàng Thị Lành (SN 1980) – đều bị hội chứng Down bẩm sinh. Gần 50 tuổi nhưng cả hai vẫn như những đứa trẻ, không thể tự sinh hoạt, từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân đều phải dựa hoàn toàn vào đôi tay chai sạn của cha mẹ già yếu.

Sống gần hết cuộc đời nhưng vợ chồng bà Lân chưa hết nỗi khổ khi cả hai người con đều mắc bệnh. Ảnh: Sỹ Thông

Ông Hoàng Văn Lân nghẹn ngào: “Số phận quá nghiệt ngã với vợ chồng tôi. Hai đứa con chẳng phân biệt ngày đêm, không thể tự đi lại, tự ăn uống. Hễ trái gió trở trời là lên cơn gào thét, chạy khắp nhà. Có những ngày nóng quá, chúng chạy ra cổng, tôi sợ đi lạc nên cổng lúc nào cũng phải khóa chặt”.

Là người lính trở về quê với di chứng từ chiến trường, ông Lân kết hôn với bà Lục, từng là thanh niên xung phong, thương binh hạng 4/4. Cả hai ông bà chưa bao giờ được hưởng trọn vẹn niềm vui sum vầy khi các con đều không may mắn.

Hai người con gái của ông bà nay đã 50 tuổi nhưng không thể tự sinh hoạt, mọi việc phải dựa hoàn toàn vào bố mẹ già. Ảnh: Sỹ Thông

Bà Lục chia sẻ trong nước mắt: “Do ảnh hưởng chất độc chiến tranh nên các con tôi mắc bệnh từ nhỏ. Cuộc đời chưa kịp mỉm cười thì con trai lại tha phương mưu sinh, nay mắc ung thư dạ dày, chẳng thể đỡ đần cha mẹ. Hai con gái thì gần 50 tuổi vẫn như đứa trẻ lên ba…”.

Bi kịch chưa dừng lại. Mới đây ông Lân bị tai biến mạch máu não, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Ở tuổi 80, lưng đã còng, thân hình gầy guộc, bà Lục trở thành trụ cột duy nhất, vừa chăm chồng bệnh, vừa chăm hai người con thiểu năng.

Cuộc đời bà Lân từ lúc còn trẻ đến cái tuổi gần đất xa trời đều là chuỗi ngày khổ cực. Ảnh: Sỹ Thông

“Tiền lương của tôi mỗi tháng được hơn 6 triệu đồng, thêm chút trợ cấp cho hai con nhưng vẫn không đủ mua bỉm, thuốc men. Giờ ông nhà tôi bệnh nặng, chế độ ăn uống cũng khác, chắt bóp từng đồng mà vẫn thiếu. Tôi lo nhất là khi vợ chồng tôi không còn, hai đứa con gái biết dựa vào ai…”, bà nghẹn lời.

Ông Nguyễn Tuấn Tài, hàng xóm của gia đình, cho biết: “Hoàn cảnh của ông bà khổ cực quá. Cả đời chỉ chăm con bệnh tật. Nay già rồi mà vẫn không được nghỉ ngơi. Ai trong thôn cũng thương”.

Hai vợ chồng già lo lắng khi mất đi, sẽ không có người chăm sóc hai con gái mắc bệnh. Ảnh: Sỹ Thông

Ông Trần Cao Cường – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức Đồng – xác nhận đây là gia đình đặc biệt khó khăn của địa phương: “Cả hai ông bà đều là người có công với cách mạng nhưng tuổi già, bệnh tật, con cái không may mắn khiến cuộc sống vô cùng chật vật. Địa phương luôn cố gắng hỗ trợ, nhưng với hoàn cảnh này, rất cần sự chung tay của cộng đồng và các tổ chức thiện nguyện”.

Bạn đọc giúp đỡ cho gia đình bà Nguyễn Thị Lục có thể gửi về về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank và số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: MS 2025.313 (bà Nguyễn Thị Lục) Bạn đọc cũng có thể quét mã QR code hoặc gửi trực tiếp cho bà Nguyễn Thị Lục: thôn Thanh Phúc, xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0334214459