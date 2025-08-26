Ngày 26/8, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn về việc lắp dựng nhà bạt dã chiến phục vụ nhân dân đi xem lễ diễu binh, diễu hành A80.

Người dân hào hứng chờ chào đón các khối diễu binh, diễu hành trong buổi tổng hợp luyện lần 2, ngày 24/8.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn thống nhất với phương án của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí: Vườn hoa Tây Sơn (phường Hoàn Kiếm); Vườn hoa Lê Trực (phường Ba Đình); ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (phường Giảng Võ); sân Ga Hà Nội (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám); khu vực đối diện số 14B Lê Trực (phường Ba Đình), để phục vụ nhân dân đi xem lễ diễu binh, diễu hành A80.

Đồng thời, giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, tổ chức lắp dựng, quản lý, trông coi các nhà bạt; bảo đảm an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy; thực hiện tháo dỡ sau khi kết thúc sự kiện.

UBND các phường nêu trên có trách nhiệm hỗ trợ Bộ Tư lệnh Thủ đô bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong suốt thời gian triển khai.

Yêu cầu trông giữ xe miễn phí cho người dân xem diễu binh

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo, hiện mới có 18 xã, phường gửi báo cáo kết quả rà soát vị trí bãi đỗ xe phục vụ người dân đi xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9, gồm: Bồ Đề, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Cửa Nam, Đại Mỗ, Giảng Võ, Khương Đình, Kiến Hưng, Láng, Ngọc Hà, Tây Hồ, Yên Hòa, Yên Sở, Vĩnh Thanh, Tương Mai và Ba Vì.

Hà Nội yêu cầu trông giữ xe miễn phí cho người dân xem diễu binh. Ảnh: Lê Khánh

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đơn vị yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra, tận dụng trụ sở cơ quan, trường học, khu vực công cộng để làm điểm tập kết phương tiện, nhất là tại các khu vực gần hai tuyến đường sắt đô thị và từ Vành đai 1 đến Vành đai 3.

Đồng thời Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị trông giữ xe trên địa bàn phải thực hiện miễn phí trong thời gian diễn ra sơ duyệt, tổng duyệt và lễ diễu binh, diễu hành chính thức. Những đơn vị triển khai chậm hoặc không thực hiện sẽ bị tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố để có biện pháp chấn chỉnh.

Dưới đây là 92 điểm trông giữ xe phục vụ người dân dịp đại lễ A80.