Ngày 6/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hai trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông N.Đ.T. làm việc với cơ quan công an liên quan việc đăng tải thông tin sai sự thật về công tác bầu cử. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện hai trường hợp gồm N.Đ.T. (57 tuổi, trú tại phường 3 Bảo Lộc) và N.L. (42 tuổi, trú xã Hòa Bắc) có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến công tác bầu cử.

Làm việc với cơ quan chức năng, N.Đ.T. thừa nhận đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân tham gia các hội, nhóm và đăng tải một số thông tin sai sự thật về công tác bầu cử.

Trường hợp còn lại là N.L. cũng thừa nhận đã đăng tải các nội dung xúc phạm ứng cử viên đại biểu Quốc hội và chia sẻ nhiều thông tin sai lệch về công tác nhân sự.

Ông N.L. thừa nhận vi phạm, viết bản cam kết không tái phạm. Ảnh: CACC

Hai người khai nhận do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội nên dẫn đến vi phạm pháp luật và cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xác minh các tài khoản liên quan, đồng thời khuyến cáo người dân không chia sẻ, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến công tác bầu cử trên mạng xã hội.