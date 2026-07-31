Chia sẻ trên trang chủ của ASEAN Cup, tiền đạo Nguyễn Xuân Son nói về giấc mơ được góp mặt ở sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới – FIFA World Cup. Tuy nhiên, anh hiểu rằng hành trình ấy phải bắt đầu bằng việc giúp tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tại ASEAN Cup 2026.

Mở đầu câu chuyện, Xuân Son kể về hành trình đầy cảm xúc tại ASEAN Cup 2024 - giải đấu đầu tiên anh được khoác áo ĐTQG Việt Nam. Khi đó, Xuân Son cùng "Những chiến binh sao vàng" giành chức vô địch đầy thuyết phục, nhưng tiền đạo gốc Brazil cũng đã gặp phải chấn thương nặng. Anh bị gãy chân ở trận chung kết lượt về giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan.

Xuân Son lần đầu thi đấu trong màu áo tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2024. Ảnh: S.N

"Khoảng thời gian đó thực sự rất khó khăn. Khi bị gãy chân, tôi nghĩ sự nghiệp của mình có lẽ đã chấm dứt. Tôi trải qua rất nhiều cảm xúc khác nhau. Ở giải đấu đó, tôi trở thành nhà vô địch, Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất.

Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác và tuyển Việt Nam cũng khác trước. Tôi chỉ muốn cống hiến hết sức mình cho tập thể, và tôi tin rằng tất cả các cầu thủ đều có chung suy nghĩ. Chúng tôi chiến đấu vì chiếc cúp này dành cho người dân Việt Nam. Người hâm mộ rất mong muốn chúng tôi bảo vệ ngôi vô địch", Xuân Son chia sẻ.

Xuân Son nói về hành trình trở lại của mình: "Tôi chỉ nghĩ đến việc trở lại sân cỏ và được thi đấu một lần nữa. Tôi cảm thấy mình rất may mắn. Rất nhiều người đã ủng hộ tôi, và điều đó vô cùng quan trọng sau một chấn thương nặng như gãy chân.

Xuân Son trải qua giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp. Ảnh: S.N

Tôi nghĩ tình yêu của người hâm mộ chính là điều quan trọng nhất trong khoảng thời gian ấy. Khi cảm nhận được tình yêu đó, bạn sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua mọi bài tập hồi phục cần thiết".

"Thật lòng mà nói, tôi được trải nghiệm một nền văn hóa khác mang lại cho tôi rất nhiều điều tốt đẹp. Khi đến Việt Nam, tôi luôn cố gắng tìm hiểu văn hóa, thích nghi với đất nước cũng như bóng đá Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam, và gia đình tôi cũng vậy. Hai con của tôi đều được sinh ra tại Việt Nam. Đất nước này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với tôi. Tôi muốn sống ở đây đến hết cuộc đời. Thật tuyệt vời khi nhận được tình cảm yêu mến từ mọi người", Xuân Son chia sẻ xúc động khi mình là công dân Việt Nam.

Xuân Son cùng gia đình sinh sống ở Việt Nam.

Tại ASEAN Cup 2026, lần đầu tiên Xuân Son được giao trọng trách làm đội phó tuyển Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 1997 khẳng định điều này tiếp thêm động lực để anh cống hiến hết mình, đồng thời chứng minh với các đồng đội và ban huấn luyện những gì mình có thể làm.

"Khi mang trên mình một trách nhiệm như vậy, bạn phải nỗ lực nhiều hơn. Tôi nghĩ áp lực là điều tích cực, bởi khi có áp lực, bạn sẽ cống hiến nhiều hơn cho huấn luyện viên, cả trong tập luyện lẫn thi đấu.

Chúng tôi sẵn sàng ra sân và sẵn sàng chiến thắng vì đội tuyển có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Toàn đội cống hiến 100% để một lần nữa trở thành nhà vô địch. Đó chính là thử thách", Xuân Son cho biết.

Xuân Son muốn cống hiến hết khả năng cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: S.N

Cuối cùng, dù chỉ là một giấc mơ rất khó trở thành hiện thực, nhưng Xuân Son vẫn mong muốn một ngày nào đó anh cùng tuyển Việt Nam được dự World Cup. Anh nghĩ về điều đó rất nhiều lần, bởi nếu có thể làm được điều ấy cho đất nước Việt Nam, đó sẽ là một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất của bóng đá Việt Nam.

"Đó cũng là giấc mơ của cả gia đình tôi. Tôi đang nỗ lực từng ngày và hy vọng trong tương lai chúng tôi có thể đến World Cup. Điều đó sẽ vô cùng đặc biệt đối với tất cả mọi người và với mọi cầu thủ", Xuân Son kết lại câu chuyện.

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