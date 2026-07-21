Mang theo nhiều hơn sự tự tin

Nhìn vào quá trình chuẩn bị của tuyển Việt Nam, không khó để nhận ra HLV Kim Sang Sik đã hoàn thành phần lớn những gì ông mong muốn. Một tháng rèn quân với 4 chiến thắng, trên hết là việc không phát sinh thêm những tổn thất đáng kể về lực lượng trước ngày lên đường sang Thái Lan.

Những dữ liệu này là nền tảng giúp tuyển Việt Nam bước vào ASEAN Cup với sự tự tin cần thiết. Nhưng hành trang lớn nhất mà HLV Kim Sang Sik mang theo thực tế không phải chuỗi trận bất bại hay số bàn thắng ghi được trong các trận giao hữu: niềm tin rất lớn từ các học trò.

Tuyển VIệt Nam bước vào ASEAN Cup 2026 với sự tự tin cao độ

Thuyền trường người Hàn Quốc có thể tâm đắc nhất với việc tuyển Việt Nam có nhiều phương án trên hàng công, từ cách Xuân Son vẫn duy trì phong độ ghi bàn, Đình Bắc thích nghi tốt ở vai trò mới Hoàng Hên tiếp tục tạo dấu ấn, Quang Hải, Hoàng Đức, Hai Long hay Tài Lộc đều sẵn sàng đảm nhận những vai trò khác nhau.

Đó là sự khác biệt lớn nhất của tuyển Việt Nam trước ngày bước vào giải đấu. Thay vì phụ thuộc vào một vài cá nhân, HLV Kim Sang Sik đang có trong tay nhiều cách kết hợp nhân sự để ứng biến trước từng đối thủ. Trong một giải đấu ngắn với mật độ thi đấu dày như ASEAN Cup, sự linh hoạt ấy là điều vô cùng quý giá.

Hành trình chỉ mới bắt đầu

Dẫu vậy, tất cả những gì tuyển Việt Nam làm được trong gần một tháng qua mới chỉ là sự chuẩn bị, bởi ASEAN Cup là câu chuyện hoàn toàn khác.

Những chiến thắng trước 3 đội bóng Hàn Quốc hay Myanmar về cơ bản mang giá trị tham khảo nhiều hơn. Thứ HLV Kim Sang Sik cần lúc này là biến những tín hiệu tích cực trên sân tập thành kết quả trước Timor Leste, tiếp đó là duy trì sự ổn định trong hành trình bảo vệ chức vô địch.

Ông Kim Sang Sik kỳ vọng học trò cụ thể hoá sự tự tin bằng trận thắng giò giã trước Timor Leste

Thực tế, đội tuyển vẫn còn những điều phải hoàn thiện. Trận gặp Myanmar cho thấy khả năng kết nối giữa tuyến tiền vệ và hàng phòng ngự đôi lúc chưa thực sự chặt chẽ, tạo ra những khoảng trống để đối phương khai thác. Những sai số ấy có thể không bị trừng phạt trước Myanmar, nhưng sẽ là câu chuyện khác khi tuyển Việt Nam gặp những đối thủ mạnh hơn ở ASEAN Cup.

Có lẽ vì thế, chuyến bay sang Thái Lan không đơn thuần là hành trình di chuyển đến địa điểm thi đấu. Đó là dấu mốc khép lại giai đoạn thử nghiệm và bước vào giai đoạn mà mọi tính toán của HLV Kim Sang Sik đều phải được kiểm chứng bằng kết quả trên sân.

Tuyển Việt Nam mang theo sự tự tin, chiều sâu lực lượng và nhiều phương án chiến thuật. Nhưng hành trang quan trọng nhất vẫn là khát vọng bảo vệ ngôi vô địch.

Chỉ khi những gì được chuẩn bị suốt gần một tháng qua được chuyển hóa thành màn trình diễn thuyết phục trước Timor Leste, HLV Kim Sang Sik mới thực sự có thể nói rằng tuyển Việt Nam đến ASEAN Cup 2026 với mục tiêu duy nhất: Bảo vệ chức vô địch.