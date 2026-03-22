tuyen viet nam 3.jpg
Chiều 22/3, tuyển Việt Nam bước vào buổi tập thứ hai trong đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2026, chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế gặp Bangladesh (26/3) trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội) và tái đấu Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 (31/3) trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình).
tuyen viet nam 7.jpg
Ở buổi tập này, Xuân Son chưa thể tập chung cùng các đồng đội mà theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Anh bị đau đùi trái cần theo dõi thêm.
tuyen viet nam 6.jpg
Xuân Son nhiều khả năng hồi phục trong 1-2 ngày tới.
tuyen viet nam 8.jpg
Trong chiều 22/3, HLV Kim Sang Sik chào đón 6 cầu thủ gồm Đặng Văn Lâm, Lê Ngọc Bảo, Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Phạm Gia Hưng (Ninh Bình) và Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại vòng tứ kết Cúp quốc gia. Trong khi đó, nhóm 7 cầu thủ thuộc CLB Công an Hà Nội gồm Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Quang Hải, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Trần Đình Trọng và Nguyễn Filip hội quân vào ngày 23/3.
tuyen viet nam 5.jpg
Hoàng Hên thích nghi nhanh với tuyển Việt Nam.
tuyen viet nam 4.jpg
Anh tích cực làm quen với các đồng đội trên tuyển khi tham gia các bài tập phối hợp nhóm. 
tuyen viet nam 1.jpg
Dù chưa có đầy đủ quân số, buổi tập vẫn được triển khai theo đúng giáo án của Ban huấn luyện. Các cầu thủ được rèn về chiến thuật nhằm tăng cường sự gắn kết trong lối chơi. 
tuyen viet nam 2.jpg
 Tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường thể hiện sự quyết tâm trong lần trở lại tuyển Việt Nam. Anh thẳng thắn nhìn nhận sự cạnh tranh ở vị trí tiền đạo là rất lớn, đặc biệt khi Nguyễn Xuân Son đang thể hiện đẳng cấp nổi bật. 
Tuyển Việt Nam có thêm thủ môn Việt kiều

Buổi tập của tuyển Việt Nam chiều 22/3 có sự hiện diện của thủ môn trẻ Aaron Tu Vinh Napierala – cầu thủ vừa được triệu tập bổ sung vào đội tuyển U19 quốc gia. Do U19 Việt Nam được nghỉ tập, Ban huấn luyện tạo điều kiện cho anh tham gia tập luyện cùng tuyển Việt Nam, qua đó có thêm cơ sở đánh giá tiềm năng. Sinh năm 2007, Aaron Tu Vinh Napierala có bố là người Canada và mẹ là người Việt Nam, hiện sở hữu hai quốc tịch. Trước khi về nước, anh được đào tạo tại Canada và Tây Ban Nha. Năm 2024, thủ thành cao 1m83 này từng thử việc tại CLB TP.HCM.

HLV Kim Sang Sik cần có những phương án dự phòng cho tuyển Việt Nam, trong trường hợp Xuân Son gặp vấn đề trong khâu dứt điểm như từng bị 'tịt ngòi' ở V-League.