Tuyển Việt Nam có thêm thủ môn Việt kiều

Buổi tập của tuyển Việt Nam chiều 22/3 có sự hiện diện của thủ môn trẻ Aaron Tu Vinh Napierala – cầu thủ vừa được triệu tập bổ sung vào đội tuyển U19 quốc gia. Do U19 Việt Nam được nghỉ tập, Ban huấn luyện tạo điều kiện cho anh tham gia tập luyện cùng tuyển Việt Nam, qua đó có thêm cơ sở đánh giá tiềm năng. Sinh năm 2007, Aaron Tu Vinh Napierala có bố là người Canada và mẹ là người Việt Nam, hiện sở hữu hai quốc tịch. Trước khi về nước, anh được đào tạo tại Canada và Tây Ban Nha. Năm 2024, thủ thành cao 1m83 này từng thử việc tại CLB TP.HCM.