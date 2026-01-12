Theo ghi nhận của phóng viên VietNamNet ngày 12/1, tại các tòa nhà chung cư thuộc tổ dân phố số 8, hàng loạt ký hiệu, nét vẽ xuất hiện dày đặc trên toàn bộ bề mặt tường bên ngoài. Hình ảnh lạ mắt này thu hút sự chú ý của nhiều người qua lại.

Những ký hiệu lạ ở cụm chung cư Văn phòng Quốc hội.

Một số cư dân cho biết, ban đầu nhiều người không rõ mục đích của việc đánh dấu này, dẫn đến nhiều đồn đoán, nhất là trong bối cảnh cư dân từng nhiều lần phản ánh tình trạng xuống cấp, thấm dột tại chung cư.

Trao đổi với phóng viên, anh L.V.T., cư dân tại đây, cho biết, thời gian gần đây ban quản lý tòa nhà đã thuê đơn vị chuyên môn đến khảo sát và đánh dấu các vị trí cần xử lý. “Chúng tôi thấy họ vẽ rất nhiều ký hiệu trên tường nhưng không hiểu rõ mục đích. Khi hỏi thì được giải thích là để phục vụ việc sơn, sửa chữa lại tòa nhà”, anh T. nói.

Các tòa chung cư đứng cạnh nhau được đánh ký hiệu khắp mặt tường gây chú ý.

Một cư dân khác, anh N.V.H. cho biết, theo thông tin từ ban quản lý, các ký hiệu được sử dụng để khảo sát, đánh giá mức độ thấm nước và tình trạng hư hỏng của công trình. “Những khu vực bị thấm sẽ được khoan, đục để xử lý chống thấm trước khi sơn lại”, anh H. nói.

Tuy nhiên, không ít cư dân sống quanh đó bày tỏ lo ngại, nếu các vị trí cần sửa chữa dày đặc như vậy thì việc thi công có thể ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày của cư dân, như phát sinh tiếng ồn, bụi bẩn.

Các ký hiệu được ghi dày đặc trên toàn bộ mặt tường ngoài tòa chung cư.

Theo chị Y., nhân viên bảo vệ tại cụm chung cư, việc đánh dấu các ký hiệu trên tường đã được triển khai khoảng gần một tháng nay. “Nhiều người thấy các hình vẽ khác lạ nên dừng lại chụp ảnh, bàn tán”, chị Y. nói.

Toàn cảnh khu chung cư được bao phủ bởi các ký hiệu dày đặc.

Ông Lê Việt Dũng, Trưởng Ban Quản lý cụm chung cư Văn phòng Quốc hội, khẳng định việc đánh dấu ký hiệu trên 4 tòa nhà nhằm phục vụ công tác khảo sát, lập dự toán các hạng mục chống thấm, chống mốc bên ngoài công trình. Dự kiến, các khu vực hư hỏng sẽ được sửa chữa và sơn lại, nhằm bảo đảm an toàn và mỹ quan cho khu nhà.