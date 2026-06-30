Sau khi mở cửa từ ngày 29/6, Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội đã thu hút hàng nghìn người dân đến tìm hiểu định hướng phát triển của Thủ đô và tra cứu thông tin quy hoạch.

Cùng với đó, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt website, fanpage “check quy hoạch Hà Nội”. Nhiều người truy cập để tra cứu việc mở rộng đường, quy hoạch khu vực nơi ở, kinh doanh có “dính” quy hoạch hay không.

Người dân tìm hiểu thông tin quy hoạch tại Triển lãm. Ảnh: Phạm Hải

Theo ông Trịnh Quang Dũng, Trưởng Phòng Quản lý hoạt động quy hoạch, kiến trúc và đô thị, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, những thông tin lan truyền trên mạng là do các doanh nghiệp tự đưa ra; có những cơ sở nhất định nhưng không đầy đủ, không mang tính chính thống.

Ông Dũng cho hay Hà Nội đang công bố quy hoạch tổng thể Thủ đô, sau đó sẽ có các quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết để thực hiện dự án.

“Quy hoạch tổng thể mang tính chiến lược, định hướng phát triển của Thủ đô. Các sở, ngành căn cứ vào đó đề xuất danh mục đầu tư, từng bước xây dựng Hà Nội thành thành phố văn minh, hiện đại và hạnh phúc. Quy hoạch này không phải công cụ phục vụ nhu cầu dân sinh như xem để mua nhà hay làm sổ đỏ", ông Dũng khẳng định.

Cũng theo ông Dũng, tại tầng 4 Bảo tàng Hà Nội đang đặt màn hình tương tác phục vụ người dân tra cứu miễn phí các đồ án quy hoạch phân khu.

Tuy nhiên, phần mềm này hiện vẫn trong quá trình vận hành thử nghiệm, dự kiến sẽ được công bố chính thức vào khoảng tháng 12 với đầy đủ thông tin về quy hoạch.

Vị trưởng phòng cho biết, phần mềm đang được xây dựng sẽ tích hợp đầy đủ dữ liệu quy hoạch. Khi người dân nhấn vào một ô đất, hệ thống sẽ hiển thị chức năng sử dụng đất và các thông số liên quan, giúp tra cứu quy hoạch theo nhu cầu một cách dễ dàng.