Vụ tai nạn giữa tháng 5 khiến anh B.X.T, 39 tuổi, ở Phú Thọ, rơi vào tình trạng nguy kịch rồi được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Phép màu đã không xảy ra, trái tim anh ngừng đập mãi mãi.

Bên giường bệnh của bố, con trai anh T, 3 tuổi, chưa biết thế nào là sinh ly tử biệt. Cậu bé thỏ thẻ bảo mẹ: “Mẹ gọi bố dậy đi, sao bố cứ nhắm mắt mãi thế?”.

Ôm con vào lòng, vợ anh nấc nghẹn: “Con bảo em gọi anh dậy mà anh có dậy đâu”. Anh T. là trụ cột vững chắc của gia đình, người lâu nay bươn chải để nuôi bố mẹ già và vợ con, từ nay đã rời dương thế.

Giữa tận cùng nỗi đau, chị và gia đình đã quyết định hiến tạng của anh để cứu những người bệnh khác đang cận kề cửa tử vì bệnh trọng.

Cầm chặt bàn tay con trai, bà H. xoa xoa liên tục như muốn kéo dài mãi nguồn hơi ấm cho đứa con xấu số rời đi khi tuổi đời còn trẻ. “Mẹ đau lắm nhưng mẹ không làm thế nào được con ơi!”, bà H. nghẹn giọng. Bà nói gia đình quyết định hiến tạng của con để nhiều người khác có cơ hội sống, để những đứa trẻ khác vẫn được hưởng niềm hạnh phúc vì có cha, có mẹ.

Mẹ và vợ anh T. nghẹn ngào nói lời cảm ơn anh, tin rằng anh hiểu, tôn trọng quyết định của gia đình khi hiến tạng anh để cứu nhiều người. Ảnh: BVCC

Cầm bàn tay chồng áp lên má, chị T. thầm thì nói lời cảm ơn chồng: “Dù không còn ở lại với mẹ con em nữa, nhưng bằng một cách nào đó, anh vẫn đang cứu nhiều cuộc đời khác”.

Chia sẻ với VietNamNet ngày 19/5, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, ngày 15/5, các ca ghép thận, gan từ nguồn hiến của anh T. đã được thực hiện. Đến nay, bệnh nhân ghép gan đã ổn định, chuẩn bị chuyển về Trung tâm Ghép tạng. Với ca ghép thận, các xét nghiệm về chức năng thận hồi phục tốt, hậu phẫu ổn định.

Một quả thận còn lại của anh T. được chuyển xuống Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng. Trái tim anh T. được vận chuyển xuyên Việt bằng đường hàng không, ghép tại Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM. Hai bệnh nhân tiếp tục được theo dõi hậu phẫu.

Tỷ lệ bệnh nhân được ghép tạng từ nguồn hiến là người chết não chưa đạt 20%

Việt Nam có 34 trung tâm vận động hiến - tặng mô, tạng nhưng số người hiến tặng còn rất khiêm tốn. Trong 10 năm, Việt Nam có khoảng 300 ca hiến, không bằng một năm của Thái Lan.

PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, ngày 19/5 cho biết tại nước ta, tỷ lệ bệnh nhân được ghép tạng từ nguồn hiến là người chết não chưa đạt 20%, rất thấp, trong khi các nước như Trung Quốc hay Thái Lan, con số này là 80%.

Trước năm 2023, tỷ lệ hiến tạng từ người chết não chỉ dưới 5% đến năm 2024 đã tăng lên 12,9% và năm 2025 đạt 18,9%, tức tăng gấp 3-4 lần so với trước đây. Từ đầu năm 20026 đến nay, số lượng bệnh nhân chết não hiến tạng tăng nhanh. Những trường hợp hiến tạng người thân bị chết não để cứu người bệnh nặng như gia đình anh T. là nghĩa cử nhân văn, cao đẹp, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về ghép tạng của Việt Nam.